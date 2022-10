MotoGP Thai: super Bezzecchi, prima pole da record! Disastro Aprilia

È un’altra prima fila tutta Ducati, ma Marco Bezzecchi scatenato sorprende tutti. Ormai allo scadere, il rookie VR46 piazza il nuovo record assoluto che gli vale la prima pole MotoGP! Diventa un record, è il 10° poleman della stagione in classe regina, un fatto mai verificatosi prima. Jorge Martin e Pecco Bagnaia completano la prima fila, con Fabio Quartararo pronto ad attaccare dalla quarta casella in griglia. Grandi sconfitti i ragazzi Aprilia, che continuano a non trovare la quadra e non riescono nemmeno a superare lo scoglio della Q1… Ecco com’è andata, qui le highlights della qualifica.

Q1: Aprilia rimane fuori

Torna in azione Raul Fernandez dopo aver saltato le FP3 per problemi di stomaco. Le prime sorprese in questa sessione sono entrambi i ragazzi Aprilia, in difficoltà fin dalle prime libere, e Marc Marquez, rimasto fuori dalla top ten per 7 millesimi. Troviamo quindi tutte le Honda in questo turno, più tre Yamaha (compreso l’acciaccato Crutchlow dopo il botto di ieri), tre KTM e la Suzuki di Petrucci. Nei minuti finali però il duo Aprilia si scatena, vuole la Q2, ma ci sono anche altri, precisamente il #93 e Miguel Oliveira. E saranno proprio loro a prendersi le due posizioni utili, spingendo fuori Aleix Espargaro. Non l’ideale per chi vuole continuare a tenere vive le speranze mondiali, lo spagnolo non nasconde la rabbia…

Q2: Bezzecchi che sorpresa!

La top 12 è completa, scatta quindi la battaglia per la pole position sul tracciato thailandese. Come nei turni precedenti, i sette ragazzi Ducati fanno subito la voce grossa, ma anche Quartararo non si tira certo indietro. Alla fine allo scadere sembrava ormai una pole di Jorge Martin, invece ci pensa Marco Bezzecchi e con un tempo da record! Un’altra prima fila monopolizzata da Ducati, ma con Fabio Quartararo in agguato, 4° proprio dietro a Pecco Bagnaia e davanti ad altre tre Rosse. Distacchi sempre ridotti al minimo, sarà un’altra grande battaglia in gara.

Foto: motogp.com