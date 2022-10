Moto3 Thai: Dennis Foggia scatenato, pole da record! Guevara insegue

IN AGGIORNAMENTO

Q1: Aspar Team a due facce

La grande sorpresa è trovare sia il leader Guevara che Garcia in questa prima sessione di qualifiche. Mentre il primo si porta presto in top 4, il secondo continua ad accusare difficoltà… Gli unici italiani in questo turno sono Bartolini e Carraro, nessuno dei due però riesce ad avvicinarsi alle posizioni utili. Nemmeno Garcia, certamente non è una buona notizia né per Aspar Team né per il principale rivale di Izan Guevara, 2° dietro a Lorenzo Fellon, con Taiyo Furusato e David Muñoz a seguire. Sono loro i quattro ragazzi che passano il turno.

Q2: Dennis Foggia inarrestabile

Completata la lista dei 18 piloti, scatta così la sessione determinante per decidere chi sarà in pole al Buriram per la prima volta dal 2019. Sasaki piazza presto la zampata davanti ai rookie Muñoz, Holgado e Furusato, molti piloti però si fanno vedere solo nella seconda metà del turno. Si decide tutto sul finale: spicca Dennis Foggia, sembra ormai una pole sua, ma Jaume Masia non ci sta e si porta al comando della classifica dei tempi. Non finisce qui: Foggia risponde prontamente, ecco la sua seconda pole in carriera con annesso nuovo record assoluto.

Foto: motogp.com