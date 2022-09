MotoGP, tutto pronto in Thailandia: gli orari TV e streaming del GP

In archivio la giornata di dichiarazioni, da domani si fa sul serio in Thailandia. O meglio da stanotte, considerando che le prime libere scatteranno alle 4:00 ora italiana. Occhi al cielo per la grande incognita meteo, visto il maltempo di questi giorni che non fa davvero ben sperare… Si rivelerà determinante per le tre categorie? Poche ore ed avremo le prime risposte al Chang International Circuit a Buriram. Di seguito tutti gli orari TV e streaming del Gran Premio di Thailandia, la seconda delle quattro alzatacce programmate per i tifosi europei in questo periodo. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece saranno visibili solo in differita sia le qualifiche che le gare.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari di Sky Sport

Venerdì 30 settembre

4:00-4:50 Moto3 Prove Libere 1

4:55-5:35 Moto2 Prove Libere 1

5:50-6:35 MotoGP Prove Libere 1

8:15-8:55 Moto3 Prove Libere 2

9:10-9:50 Moto2 Prove Libere 2

10:05-10:50 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 1 ottobre

4:00-4:40 Moto3 Prove Libere 3

4:55-5:35 Moto2 Prove Libere 3

5:50-6:35 MotoGP Prove Libere 3

7:35-8:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

8:30-9:10 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

9:25-9:55 MotoGP Prove Libere 4

10:05-10:45 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 2 ottobre

5:00-5:10 Moto3 Warm Up

5:20-5:30 Moto2 Warm Up

5:40-6:00 MotoGP Warm Up

7:00 Moto3 Gara

8:20 Moto2 Gara

10:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 1 ottobre

13:45 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

Domenica 2 ottobre

11:15 Differita Moto3 Gara

12:30 Differita Moto2 Gara

14:15 Differita MotoGP Gara

Foto: motogp.com