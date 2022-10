Moto2 Thai: Somkiat Chantra che regalo, storica prima pole in casa!

Somkiat Chantra ormai non si ferma più, ma anzi sale sempre in alto. Il primo thailandese sul podio, il primo thailandese vincente nel Motomondiale… Ora è anche l’autore della prima pole position thailandese. E non in un posto qualunque, ma proprio sul tracciato di casa del Buriram, davanti al suo pubblico in festa! Un momento esaltante per il #35 di Honda Team Asia, che ora proverà certo a completare l’opera… In prima fila si fa vedere Tony Arbolino, gran 2° a pochi centesimi dal poleman, mentre è 3° Ai Ogura. Un altro segnale per Augusto Fernandez, oggi solo 8°, ma segnaliamo anche Celestino Vietti 5° in griglia. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: primo obiettivo raggiunto

Purtroppo non è più una novità trovare Celestino Vietti in questa sessione. L’alfiere VR46 sta vivendo un altro GP complicato, eccolo quindi al via in questa Q1, assieme a Lorenzo Dalla Porta, Alessandro Zaccone, Niccolò Antonelli e Simone Corsi, tra gli altri. Turno sfortunato proprio per il pilota di casa Keminth Kubo, scivolato alla curva 9 a 4 minuti dalla fine. Stesso punto in cui in seguito cadrà anche Antonelli, mentre Vietti fa il suo compitino. Miglior tempo ed accesso al secondo turno, seguito nonostante tutto da Kubo, poi ci sono Bo Bendsneyder e Joe Roberts. Lowes, ancora convalescente, si ferma in 5^ posizione, non benissimo nemmeno Aldeguer, solo 7° mentre in compagno di box era già in Q2…

Q2: Chantra non si batte

Si comincia con entrambi i ragazzi di casa ben presenti in questa sessione, per la gioia del proprio pubblico. Somkiat Chantra e l’esordiente Keminth Kubo sono tra i 18 protagonisti della più importante sessione di qualifiche. Non inizia bene però per Aron Canet, subito scivolato alla curva 5, mentre il #35 di Honda Team Asia vola al comando della classifica provvisoria. Brutto incidente poco dopo tra Arenas (fresco di annuncio 2023) e Roberts, quest’ultimo un po’ più dolorante del collega immediatamente accorso per accertarsi della situazione. In vetta intanto il giovane thailandese è decisamente imbattibile: Chantra non si lascia sfuggire l’occasione e si regala la prima pole in carriera, anzi è la prima anche per un pilota del suo paese! Un altro pezzo di storia delle due ruote davanti ad Arbolino ed Ogura.

Foto: Honda Team Asia