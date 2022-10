Moto2 UFFICIALE Albert Arenas con Acosta in KTM Ajo nel 2023

Mancava ormai solo la conferma vera e propria, arrivata nel corso delle qualifiche Moto2 in Thailandia. Albert Arenas lascia GasGas Aspar (al suo posto Izan Guevara) per accasarsi in KTM Ajo per la stagione 2023. L’ex campione Moto3 affiancherà Pedro Acosta, rilevando la sella di Augusto Fernandez, dal futuro in MotoGP. Aki Ajo conferma così anche la sua formazione in classe intermedia, a pochi giorni dall’ufficialità della line-up che schiererà l’anno prossimo nella categoria minore.

“Siamo contenti dei risultati dei nostri piloti, ma era tempo di annunciare anche i nomi per la prossima stagione” ha sottolineato il boss KTM Ajo. “Avremo due piloti forti come Albert Arenas e Pedro Acosta, una combinazione di talento e gioventù per mantenere sempre lo stesso livello mostrato in Moto2. Pedro ha dimostrato di sapersi adattare rapidamente, nonostante sia nel Mondiale da appena due anni. Albert Arenas poi è un pilota che lavora tanto e che punta sempre al massimo. Si sta avvicinando sempre di più ai migliori della categoria, siamo certi di poterci arrivare insieme l’anno prossimo.”