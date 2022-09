MotoGP UFFICIALE Augusto Fernandez, il salto con GasGas Tech3

Ormai mancava solo il comunicato ufficiale, arrivato poco prima delle FP2 ad Aragon. Augusto Fernandez, attuale leader Moto2, passerà l’anno prossimo in MotoGP con GasGas Tech3. Una nuova ed interessante sfida per il pilota spagnolo, accanto avrà il connazionale e ben più esperto Pol Espargaro, di ritorno nella famiglia KTM (pur con i colori GasGas). Per Fernandez invece è un altro passo nel processo iniziato l’anno scorso, quando il team di Aki Ajo ed il marchio austriaco hanno deciso di puntare su di lui in Moto2. Sarà l’unico esordiente in classe regina, ma a questo si penserà più avanti: ora c’è un iride che lo spagnolo è determinato a conquistare.

“Fernandez ora pronto per la MotoGP”

“Un sogno che si realizza” è il primo commento di un emozionato Augusto Fernandez. Il primo obiettivo sarà chiaramente completare l’opera in Moto2, in una stagione che lo vede protagonista ed attuale leader in campionato. Hervé Poncharal intanto è molto soddisfatto del suo futuro esordiente: “Seguo Augusto da tempo. Abbiamo parlato del salto già due anni fa, ma allora non si sentiva pronto. Quando ci siamo reincontrati di recente, è apparso subito chiaro che era preparato per la MotoGP. Siamo emozionati: avremo due spagnoli, ma un mix di esperienza e gioventù. Ora però Augusto deve rimanere calmo e pensare al campionato, lo aspettiamo per i test a Valencia.”

Griglia MotoGP 2023 completa

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo – Franco Morbidelli

Repsol Honda: Marc Márquez – Joan Mir

LCR Honda: Alex Rins – Takaaki Nakagami

Red Bull KTM Factory: Brad Binder – Jack Miller

GasGas Tech3 Factory Racing Team: Pol Espargaró – Augusto Fernández

Aprilia Factory Racing Team: Aleix Espargaró – Maverick Viñales

RNF Aprilia: Miguel Oliveira – Raúl Fernández

Ducati Team: Pecco Bagnaia – Enea Bastianini

Pramac Racing: Johann Zarco – Jorge Martín

Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio – Alex Márquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi – Luca Marini

Foto: GASGAS Motorcycles/Polarity Photo