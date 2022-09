La storia continua a ripetersi. I protagonisti sono le Ducati e Fabio Quartararo, che occupano le prime cinque posizioni alla fine della prima giornata al MotorLand Aragon. Jorge Martin piazza la sua Desmosedici in vetta, ma ad appena 74 millesimi c’è il campione MotoGP in carica. Seguono poi altre tre rosse per completare il quadro appena descritto. Non la migliore delle giornate invece per Aleix Espargaro, che mette a referto una seconda caduta di giornata nelle FP2. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

LIVE MotoGP FP2

15:05 – Combinazione di più piloti per comporre il giro perfetto. Ducati protagoniste nel 3° e 4° settore, la prima parte invece premia Quartararo. Marquez infine si fa vedere nel 2° settore.

14:59 – È di nuovo una questione tra le Ducati e Fabio Quartararo. Sono loro infatti i piloti che occupano le prime cinque posizioni alla fine del venerdì ad Aragon. Ecco la classifica delle FP2 e combinata.

14:54 – Anche Marc Marquez si fa vedere tra i più veloci: il #93 perde il giro che l’avrebbe portato davanti solo per uno ‘scossone’ alla curva 16.

14:51 – Fabio Quartararo sta girando ancora con il nuovo telaio. Vederlo costantemente nelle zone alte lascia supporre che ci sia già qualche beneficio.

14:46 – Marc Marquez ha iniziato qualche prova in più. Su tutto il chiacchierato forcellone KALEX.

14:38 – Hervé Poncharal commenta a motogp.com la sua nuova line-up 2023. “Per quest’anno avevamo grandi ambizioni, abbiamo imparato una lezione. Servono persone concentrate su questo progetto, che lo vogliono davvero, per spingere tutti nella stessa direzione. Pol è di famiglia, mentre Augusto sta lavorando duramente per il titolo Moto2. Non vediamo l’ora di iniziare!”

14:25 – La classifica cambia piuttosto presto: Bagnaia e Quartararo comandano, poco dopo guizzo di Vinales che vola in testa. La risalita dopo qualche difficoltà accusata al mattino.

14:20 – Secondo incidente di giornata per Aleix Espargaro, stavolta alla curva 14. Una scivolata senza problemi per il pilota, la moto però ne risente abbastanza.

14:10 – Semaforo verde, inizia il secondo turno di libere ad Aragon.

14:00 – Sistemato anche l’ultimo tassello: Augusto Fernandez arriverà in MotoGP con GasGas Tech3, i dettagli.

13:50 – Pecco Bagnaia vicinissimo nelle prime libere, solo 12 millesimi dal capoclassifica Aleix Espargaro. Massima concentrazione per prolungare la striscia positiva e mettere ancora più pressione a Quartararo.

13:45 – Non mancheranno alcune interessanti novità l’anno prossimo in Pramac Ducati, anzi una in particolare: ecco di cosa si tratta.

13:40 – Per Marc Marquez le prime libere erano l’occasione per riacquistare fiducia in sella. Vedremo se nelle FP2 ci sarà qualche prova in più.

13:35 – Aleix Espargaro cerca la risalita dopo due GP un po’ più complessi. Il miglior crono nelle FP1 è un ottimo punto di partenza. Ma potrebbe arrivare una sanzione dopo una ‘strana manovra’ alla fine della sessione… Le immagini.

13:30 – Fabio Quartararo e Franco Morbidelli hanno provato il nuovo telaio nelle prime libere. Dopo i commenti positivi a Misano, si spera che sia d’aiuto anche al MotorLand.

Premessa

Aprilia suona la carica nelle prime libere ad Aragon. Aleix Espargaro è stato il migliore nonostante una caduta, per pochi centesimi su Pecco Bagnaia ed Alex Rins. Non sono mancate alcune prove per Fabio Quartararo, Marc Marquez invece ha pensato solo ad accumulare chilometri. Si riparte, vedremo chi sarà il migliore alla fine della prima giornata.

Foto: motogp.com