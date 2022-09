MotoGP, Pramac Racing: Gino Borsoi sarà il team manager

Il mercato piloti della MotoGP è concluso, mancava solo l’annuncio ufficiale di Augusto Fernandez in GASGAS Tech3 ed è arrivato nel venerdì di Aragon. KTM punta ancora sui giovani talenti del team di Aki Ajo, ma gli affiancherà un pilota di esperienza come Pol Espargarò. Invece resta ancora molto da definire sul mercato dei tecnici e dei manager. Dal paddock di Aragon arriva la notizia che Gino Borsoi dal prossimo anno sarà team manager in Pramac Racing. Dopo l’addio di Francesco Guidotti ci ha pensato Fonsi Nieto a ricoprire in parte le sue mansioni, dalla stagione 2023 invece sarà l’ex pilota veneto, attualmente Direttore Sportivo dell’Aspar Team.

Paolo Campinoti, boss del team Pramac, ha scelto una figura italiana e di grande spessore per il suo box. La sua carriera da pilota comincia nel 1996 con Aprilia e nella stessa stagione sostituisce Andrea Ballerini, ma un incidente nelle prove del GP di Catalogna lo costrinse a non poter correre nessun’altra gara del campionato a causa della frattura di tre vertebre. L’anno dopo arriva il primo contratto da pilota titolare, in otto stagioni nella classe 125 racimola una pole position e tre podi, per un totale di 126 GP. Da oltre quindici anni collabora con Jorge Aspar Martinez ricoprendo ruoli dirigenziali che gli hanno permesso di incassare un’esperienza di notevole valore. “Per adesso pensiamo al progetto Aspar“, ha chiosato Borsoi durante la prima giornata di libere ad Aragon.

Il mercato dei tecnici MotoGP

Dietro le quinte si lavora anche sul mercato dei tecnici MotoGP. Nel wekend di Misano ha fatto notizia l’imminente addio di Alberto Giribuola alla Ducati. Il capotecnico di Enea Bastianini ricoprirà un ruolo centrale in KTM, dove affiancherà Fabiano Sterlacchini (direttore tecnico ex Ducati) nello sviluppo della RC16. Qui ritroverà un altro uomo ex Pramac Racing, Francesco Guidotti, e Cristian Pupulin, crew chief di Jack Miller che seguirà il pilota australiano nella sua nuova avventura KTM.

Sul fronte Aprilia è in arrivo Manuel Cazeaux, capotecnico di Joan Mir, che non potrà seguire lo spagnolo in Honda e si ricongiungerà a Maverick Vinales dal 2023. Dopo l’addio di Andrea Dovizioso alla MotoGP anche il suo capomeccanico Ramon Forcada è rimasto fuori dai giochi, restando in attesa di una buona offerta per il prossimo Mondiale. Viceversa, per il tecnico catalano sarà il momento di dire addio al paddock della classe regina.