Formazione totalmente rinnovata per Red Bull KTM Ajo verso la prossima stagione Moto3. Aki Ajo punta in primis su Deniz Öncü, ormai diventato uno dei migliori della categoria, fino a quest’anno con i colori Tech3. Accanto a lui arriverà l’esordiente José Antonio Rueda, un’altra interessante promessa della ‘cantera’ spagnola. Il giovane di Siviglia compirà 17 anni a fine ottobre, quindi sotto il nuovo limite d’età in vigore dal 2023, ma questo non conta visto il titolo JuniorGP appena conquistato. Per ora, visto che è leader anche in Rookies Cup! Una coppia di talenti con il chiaro obiettivo di puntare al massimo obiettivo nella categoria, ovvero il Mondiale.

Un ritorno sotto l’ala di Aki Ajo per Deniz Öncü, alla sua stagione mondiale migliore di sempre. Dopo 15 GP è ancora l’unico in Moto3 che è sempre arrivato al traguardo e sempre in zona punti. I suoi peggiori risultati sono tre piazzamenti ai margini della top 15, in seguito ha sempre chiuso tra i primi 10. Vanta un podio a Silverstone e svariate altre gare in cui l’ha sfiorato, come a Misano nonostante un recente infortunio ad una spalla. Risultati che gli valgono la sesta posizione provvisoria generale. Aki Ajo l’ha avuto con lui nell’allora CEV Moto3, oltre a farlo esordire nel Mondiale quando il gemello Can s’è infortunato. Ora lo ritrova per puntare nientemeno che al titolo nella classe minore.

Dall’altra parte invece arriverà José Antonio Rueda, classe 2005 di Siviglia, che sta disputando una stagione semplicemente stellare. In JuniorGP, come detto, ha chiuso i conti in anticipo: mancano ancora due round e tre corse, ma il titolo è arrivato nell’unica tappa non iberica a Misano. E con ampio margine grazie a cinque vittorie, altri tre podi, tre pole position ed alcune gare letteralmente dominate. Ma il giovane spagnolo può fare la storia, diventando il primo a vincere sia qui che in Red Bull Rookies Cup. Manca solo il round di Valencia, attualmente comanda con 11 punti di margine su Collin Veijer, il rivale più vicino. Insomma, un altro giovane di bellissime speranze per il team 2023 di Aki Ajo.

“La stagione non è ancora finita, ma siamo lieti di annunciare i nostri piloti” ha dichiarato il boss della squadra. Nonché, com’è ben noto, occhio fino in fatto di giovani talenti. “Ritorna Deniz, con cui abbiamo condivido anni molto belli nel FIM CEV Repsol ed in alcuni GP tra il 2018 ed il 2019. Il nostro secondo pilota è José Antonio Rueda, che ha dimostrato grande potenziale non solo in JuniorGP, ma anche in Rookies Cup. La combinazione tra un pilota esperto ed un nuovo giovane arrivo ben si adatta alla nostra filosofia.”