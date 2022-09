JuniorGP Misano: super Farioli, che vittoria! Rueda è il campione 2022

Anche Filippo Farioli ha imparato a vincere. Cosa c’è di meglio che ottenere il primo trionfo in casa, a Misano? L’agguerrito italiano s’è scatenato, riuscendo invece ad avere la meglio anche sul leader José Antonio Rueda e volando verso la sua prima vittoria in campionato! Lo spagnolo è secondo per soli 35 millesimi, ma ha ben altro da festeggiare: è lui il campione JuniorGP 2022! Un risultato con dedica anche per il piccolo Hugo Millan, scomparso l’anno scorso in un grave incidente ETC. Ecco il resoconto della bellissima battaglia vista oggi sul ‘Marco Simoncelli’.

Farioli, che gara! Rueda, altro che calcoli…

Salvador in pole per la prima volta, il leader JuniorGP Rueda subito accanto, poi Piqueras davanti ad Azman, con Farioli e Lunetta in terza fila. Questo il risultato delle qualifiche a Misano, comincia così la gara unica in Italia. Ma ci sono problemi già prima del giro di ricognizione, Alonso non riesce nemmeno a partire! Finale prematuro per il giovane colombiano… Si comincia, ottimo scatto del poleman davanti a Piqueras e Rueda, finisce subito invece la gara di Zurutuza dopo un brutto incidente. Brividi poco dopo per un highside di Dettwiler in traiettoria alla curva 2, fortunatamente senza altre conseguenze, mentre la situazione davanti vede Rueda e Salvador inizialmente al comando, ma non rimangono soli a lungo. A sette giri dalla fine però Veijer deve staccarsi: al Carro alza di colpo sia la moto che un braccio, vedendosi costretto al ritiro. Si allontana anche Piqueras in seguito ad una sanzione per limiti di pista, rimarranno infine in sei per tre posti sul podio. Il guizzo vincente infine è quello di Filippo Farioli: l’italiano mette tutti in riga e si prende di forza una grande vittoria! José Antonio Rueda chiude secondo al fotofinish, i rivali sono tutti dietro: è lui il campione JuniorGP 2022.

La classifica

Foto: Instagram