JuniorGP, Misano: Farioli e Lunetta in 3^ fila, Rueda attacca dal 2° posto

Si corre al Misano World Circuit, ma gli italiani del JuniorGP faticano in qualifica. Ma Filippo Farioli e Luca Lunetta, i migliori dei nostri, sono pronti all’attacco dalla terza fila in griglia. Occhi puntati sul leader José Antonio Rueda, che non scatterà dalla pole. Meglio di lui ha fatto David Salvador, che intasca così la prima pole position in campionato. Gara unica domani in Italia, Rueda chiuderà i conti o si andrà ad Aragon? Tutto verrà deciso domani alle 17:15, dopo le qualifiche del Motomondiale e Gara 1 MotoE.

Solo Salvador e Syarifuddin Azman possono rimandare la festa del dominatore della stagione. Il primo scatterà dalla pole position, il secondo è 4°, spinto fuori dalla prima fila da Piqueras per appena 59 millesimi. La Moto3 è una categoria sempre molto combattuta, ma Rueda non deve necessariamente vincere, visto l’ampio margine sugli unici due rivali rimasti. Gli basta lasciare Misano con più di 75 punti di margine per dare per conclusi i giochi, e Azman 2° è a -81… Come detto, i migliori italiani sono Filippo Farioli 7° e Luca Lunetta 8°, segue poi Alessandro Morosi 19°, mentre l’esordiente Cesare Tiezzi è 25°.

JuniorGP, la top ten

1. David Salvador – Laglisse Academy – 1:42.526

2. José Antonio Rueda – Team Estrella Galicia 0,0 – 1:42.804

3. Angel Piqueras – Team Estrella Galicia 0,0 – 1:42.868

4. Syarifuddin Azman – SIC Racing – 1:42.927

5. David Alonso – Aspar Junior Team – 1:42.933

6. Collin Veijer – AGR Team – 1:43.111

7. Filippo Farioli – Aspar Junior Team – 1:43.212

8. Luca Lunetta – AC Racing Team – 1:43.281

9. Adrian Cruces – Cuna de Campeones – 1:43.406

10. Alberto Ferrandez – Finetwork MIR Racing Team – 1:43.465

La griglia di partenza

Foto: Aspar Team