MotoGP, Danilo Petrucci ultimo e felice: “E’ stato scioccante”

Comunque vada sarà un successo per Danilo Petrucci che, nelle qualifiche in Thailandia, chiude ultimo con il tempo di 1’31″604. Partirà dal fondo della griglia in sella alla Suzuki GSX-RR che lo continua a stupire, peccato non essere nella migliore condizione fisica e mentale per togliersi qualche soddisfazione in più. Alla fine del Q1 lamenta un gap di un secondo e mezzo da Marc Marquez che va a prendersi la Q2 insieme a Miguel Oliveira. Qui le highlights della qualifica

Petrucci ultimo in griglia

Non è facile adattarsi ad un prototipo MotoGP con motore quattro cilindri in linea dopo tante stagioni con il V4. Cambia il modo di guidare e adattarsi in un giorno è impresa impossibile per qualsiasi pilota, considerando che spesso le fasi di adattamento possono anche non concludersi mai, ne sa qualcosa il suo ex compagno di box Andrea Dovizioso, arresosi all’impossibilità di domare una Yamaha M1 troppo diversa dal suo stile. Inoltre il livello della Top Class ha subito un’impennata vertiginosa nell’ultimo anno e Danilo Petrucci ha constatato con mano durante il time attack. “Mi sono reso conto che serve un’ottima conoscenza della moto per attaccare il tempo sul giro“.

La parentesi in MotoGP

L’ultima sua uscita in MotoGP risaliva allo scorso novembre a Valencia, ultima gara prima dell’addio ufficiale al Mondiale. Undici mesi dopo sembra di ritrovarsi in una categoria diversa da quella che aveva conosciuto: “Tutto è nuovo e all’inizio è stato quasi scioccante“. Quando ha stampato l’1’31” pensava di “aver fatto il giro perfetto“, prima di accorgersi di essere l’ultimo. “‘Cavolo’, ho detto a me stesso. Il mio obiettivo non era finire ultimo“. Spera nella pioggia per provare a risalire posizioni e chiudere questa breve parentesi mondiale con un risultato modesto. “Se domani piovesse non mi dispiacerebbe, la mia condizione fisica è pessima“, ha proseguito Danilo Petrucci.

Non poteva trovare pista peggiore del Buriram per la sua comparsa mordi e fuggi. “Il peggiore tracciato che potessi affrontare. Questa pista mi ha messo a dura prova già nel 2018-19 quando ero in forma, figuriamoci adesso. Correre in MotoGP richiede una preparazione fisica diversa. Per fortuna o per sfortuna non mi gioco il Mondiale“.

Foto Suzuki MotoGP