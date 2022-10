MotoGP, Marquez confessa: “Sono cambiato, questo è un nuovo Marc”

Marc Marquez rivede la luce in fondo al tunnel dopo due anni tra sale operatorie, visite mediche, giorni di dolore e lontani dalle piste della MotoGP. Il quarto intervento all’omero destro effettuati negli Usa potrebbe essere finalmente la svolta decisiva per mettere fine a un lungo travaglio e, dopo cento giorni di riabilitazione, è finalmente rimontato in sella alla Honda RC213V. Non è certo la moto vincente che gli serve per ambire alla vittoria, ma sin da subito ha fatto la differenza sui compagni di marca, compreso il fratello Alex ormai con la testa alla prossima pagina con Gresini e Ducati.

Marc Marquez e l’errore del 2020

Al MotorLand di Aragon la gara è finita dopo solo un giro a causa di un doppio contatto, quarto a Motegi, quinto al Buriram. E in Australia l’obiettivo podio sarebbe già nel mirino, a detta di molti. Perché il layout di Phillip Island ruota in senso antiorario, con sette curve a sinistra e cinque a destra: condizioni perfette per Marc Marquez che accusa ancora qualche piccolo fastidio al braccio destro. La star della Repsol Honda del resto è l’ultimo vincitore in terra oceanica nel 2019. “Ho continuato ad allenarmi e sento che le mie condizioni migliorano ogni giorno“.

In un’intervista a MotoGP.com rivive l’incubo dell’infortunio in quella maledetta giornata del 19 luglio 2020, sul circuito di Jerez. Ammette di avere sbagliato a rientrare in pista pochi giorni dopo il primo intervento chirurgico all’omero. “I medici mi hanno detto che non sarebbe stato un problema. Ma poi è stata una mia decisione, chi decide alla fine è il pilota. Quindi è stata colpa mia“, ha chiarito Marc Marquez, che non vuole scaricare responsabilità su nessuno. Anche se dopo i primi due interventi con il dottor Xavier Mir ha preferito cambiare staff medico e clinica, affidandosi ultimamente al dott. Joaquin Sanchez Sotelo.

Un nuovo Marc per puntare al Mondiale MotoGP

In certi momenti era vicino ad annunciare l’addio alla MotoGP, le condizioni fisiche hanno costretto ad entrare per ben quattro volte in sala operatoria. Ha lamentato un’infezione che faceva temere il peggio, seguito cicli di terapia antibiotica, come se non bastasse ci si è messa anche la diplopia nella stagione 2021. “Chiudere la mia carriera era una delle opzioni. Solo con la passione riesci a tenere alta la motivazione. Non riesco a sedermi tranquillamente sul divano per restare a guardare. Mi sento ancora parte della MotoGP e di questo mondo. E sento che il livello è ancora lì quando corro“.

Resta ben chiaro l’obiettivo di ritornare a lottare per il titolo mondiale, ma non sarà più lo stesso fenomeno del 2019, capace di trovare il limite con le cadute, quasi sprezzante del pericolo. “Sono cambiato, ho imparato tante cose, dopo i momenti difficili diventi più forte, come persona, come carattere, come mentalità… Questo è un nuovo Marc, che alla fine è lo stesso Marc, ma semplicemente ha più esperienza… Ora ho una nuova motivazione. Non sono ossessionato dall’idea di vincere un altro Mondiale – ha concluso Marc Marquez -. Può essere, ma lo vedremo solo in futuro“.