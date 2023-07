Supersport Imola: Bulega in pole position, anzi no!

Nicolò Bulega aveva realizzato la pole position in Supersport con la Ducati Aruba all’Italian Round del Mondiale Supersport ad Imola. Ma il giro veloce gli è stato cancellato per bandiere gialle esposte in Variante Bassa. Il primato è passato nelle mani di Federico Caricasulo, con il leader Mondiale retrocesso al secondo posto. Il ravennate era stato il più veloce nel secondo turno di libere ad Imola appare particolarmente in forma, galvanizzato anche dal podio di Donington. Terzo Stefano Manzi su Yamaha Ten Kate a circa mezzo secondo dal poleman. A seguire Marcel Schrotter su MV Agusta e Yari Montella su Ducati. Sfiora la top 10 la wild card Luca Ottaviani, 11esimo su MV Agusta davanti a Nicholas Spinelli.

In pista, a sorpresa, Stefano Valtulini su Kawasaki in sostituzione di Yuta Okaya assente un problema fisico.

Gara1 scatterà alle 15.15 con Bulega all’assalto della sua nona vittoria stagionale per rafforzare ulteriormente la leadership in campionato.

Foto Marco Lanfranchi

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazo