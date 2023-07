Supersport Imola: Caricasulo vola nel secondo turno di libere

“Ad Imola si riparte da zero”. Federico Caricarsulo lo aveva detto apertamente dopo il podio di Donington e nelle libere della Supersport è apparso molto veloce ed aggressivo fin dal mattino. Nel primo turno Adrian Huertas gli aveva strappato il miglior tempo all’ultimo istante mentre il pomeriggio il romagnolo ha dominato fermando il cronometro sul tempo di 1’51″257. Caricasulo si era preparato per questo appuntamento al meglio, trascorrendo alcune giornate in montagna, ed ora appare in gran forma.

Nessun altro pilota di Supersport è riuscito a scendere sotto l’ 1’52. Dietro di lui Stefano Manzi, Bahattin Sofouglu e Nicolò Bulega racchiusi in 50 millesimi. Tra l’altro il pilota del team Ducati Aruba è incappato in una caduta senza conseguenze, è ripartito ed è stato comunque velocissimo. Doppia caduta per Yari Montella con la Ducati del Team Barni che termina nono dietro alla brillante wild card Luca Ottaviani su MV Agusta.

Nota curiosa, Filippo Fuligni vince la sfida in famiglia con il fratello Federico terminando il turno al quattordicesimo posto con la Yamaha mentre Federico è ventunesimo con la Ducati.

Sabato mattina si fa subito sul serio: alle 10.25 ci sarà la Superpole ed alle 15.15 scatterà Gara1.

Foto Marco Lanfranchi

