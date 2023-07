Supersport Imola: Kawasaki beffa le Ducati nel primo turno di libere

Tutti si aspettavano le Ducati invece nel primo turno di prove libere della Supersport c’è in testa, a sorpresa, una Kawasaki. Lo spagnolo Adrian Huertas ha strappato in extremis la prima posizione al pilota di casa Federico Caricasulo, secondo con 55 millesimi di distacco in sella alla Ducati. Il romagnolo è rimasto al comando praticamente per tutto il turno dimostrando da subito di poter puntare in alto anche qui dopo il podio di Donington. Dietro, a circa mezzo secondo, Yari Montella e Nicolò Bulega. Quinto Stefano Manzi. Bene Luca Ottaviani, presente come wild card ed ottavo nonché primo tra i piloti in sella ad una MV Agusta.

Doccia fredda per Andrea Mantovani, costretto ad assistere alle gare da spettatore per i postumi dell’infortunio nelle libere di Donington. Era convinto di gareggiare e che l’ok dei medici dei fosse praticamente scontato invece nulla. “Mi hanno visitato, fatto le valutazioni e secondo i dottori non posso andare in moto – ha detto a Corsedimoto Ho cercato anche d’insistere un po’ però non c’è stato niente da fare. Rispetto ovviamente le loro decisioni e mi dispiace non poter gareggiare sulla pista di casa però non ci posso fare nulla. Ci sono dei medici che tra l’altro fanno molto bene il loro lavoro e bisogna adeguarsi quindi resto al box a guardare gli altri in moto”.

Al suo posto il team Evan Bros ha schierato Filippo Fuligni, diciassettesimo proprio dietro al fratello Federico in sella ad una Ducati.

Il secondo turno di prove libere di Supersport è in programma alle ore 16.