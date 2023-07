Andrea Mantovani aspetta l’ok dei medici “Andrà tutto bene”

Andrea Mantovani a Imola ci sarà. Non è ancora ufficiale ma il pilota del team Evan Bros si è ripreso dall’infortunio alla gamba rimediato nelle prove libere della Supersport a Donington (leggi qui). Mantovani conosce bene il circuito del Santerno. Ci ha gareggiato al CIV Superbike e lo scorso anno ha conquistato due ottimi secondi posti. Certo, la moto con cui aveva corso nel tricolore era totalmente dalla Yamaha R6 che utilizza ora e per lui non era stato facile passare da una 1000 ad una 600. Nelle prime gare stagionali aveva faticato parecchio ma ultimamente ha fatto dei progressi.

“Sto bene e sono positivo – dice Andrea Mantovani a Corsedimoto – Giovedì mattina alle 10 ho il controllo medico, verrò visitato ma secondo me è tutto ok. Dovrebbe essere tutto a posto, ho ancora un po’ di ematomi ma per fortuna nulla di grave e cercherò di dare il massimo. Sarà un week-end certamente molto caldo, sono previste temperature altissime ma sono felice perchè torno in moto. sono riuscito a recuperare abbastanza velocemente grazio ai professionisti che mi hanno seguito quindi sono veramente contento”.

A cosa potrei puntare?

“Imola è una gara di casa e sarebbe tanto bello stare nei dieci. Vediamo un po’ come sto sulla moto, quanto male ho poi cercheremo di lavorare al meglio per trovare il giusto set up ed essere più competitivo possibile in gara. Ringrazio tutti quelli che mi supportano e spero di vedere tanta gente ad Imola per un week-end atteso da tutti”.

Foto social Andrea Mantovani

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri