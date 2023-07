MotoGP, Aprilia cambia i piani: “Non possiamo puntare al Mondiale”

A metà della stagione MotoGP 2023 Aprilia deve rivedere i suoi obiettivi. Fino alla preseason Aleix Espargaró e Maverick Vinales sembravano potersela giocare per il titolo mondiale, invece la Ducati ha scavato un vuoto per adesso incolmabile e KTM si attesta come l’antagonista della Rossa. Il Race Manager di Aprilia, Paolo Bonora, traccia un chiaro bilancio provvisorio dopo i primi otto GP.

Aprilia non è soddisfatta dei risultati

Un anno fa Aleix Espargaró era secondo in classifica dopo aver ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP e quattro podi nei primi 11 Gran Premi prima della pausa estiva. In questa stagione il 33enne catalano è salito sul podio solo una volta in questa stagione, soffiando il terzo posto a Brad Binder in Olanda, a seguito di una sanzione inflitta al pilota KTM all’ultimo giro. 8° posto in classifica per il veterano della classe regina, mentre Maverick Vinales, che aveva iniziato bene, ha accusato qualche problema tecnico di troppo sulla sua Aprilia RS-GP e si ritrova 12°.

Un duro colpo per i vertici di Noale che speravano in ben altri risultati. “Difficile dire qualcosa di buono“, ha ammesso Paolo Bonora a Motogp.com. “Non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati in questa prima parte di stagione nonostante il passo che abbiamo fatto con le una nuova moto. La moto è migliore rispetto all’anno scorso“. Cadute e condizioni meteo avverse hanno contribuito non poco alle prestazioni opache. In apparenza l’arrivo del team satellite RNF non sembra avere apportato risvolti positivi, anche se avere a disposizione più dati è sicuramente di grande aiuto per piloti e tecnici. L’infortunio di Miguel Oliveira ha rallentato non poco questo certosino lavoro di evoluzione, ma sul portoghese sono riposte le speranze future…

Obiettivi e piani futuri

Gli uomini di Noale sanno di dover migliorare la frenata per poter competere con le Ducati Desmosedici. Non facile risolvere in poche settimane senza scompensare altre aree tecniche della RS-GP23. “Lottare per il Mondiale non sarebbe per noi un obiettivo credibile – ha ammesso Paolo Bonora -. Per essere più realistici, miriamo a essere tra i primi 5 in tutte le gare. Al momento non abbiamo raggiunto questo obiettivo. L’obiettivo rimane lo stesso per la seconda metà della stagione“.

Nel 2024 bisognerà decidere anche il futuro di Aleix Espargaró, una pietra miliare nella storia di Aprilia in MotoGP, intenzionato a dire addio alle corse se i risultati non saranno dalla sua parte. L’a.d. Massimo Rivola pensa di avere le idee già chiare sull’argomento. “In caso di cambiamenti nel team ufficiale nel 2025, i piloti RNF avrebbero la priorità. Miguel è più vecchio di Raul (Fernandez, ndr) e quindi è il primo candidato“.

Foto: MotoGP.com