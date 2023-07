Supersport, Mantovani tranquillizza tutti “Ci vediamo ad Imola”

Andrea Mantovani resta fermo ai box ma fisicamente sta benino. Dopo l’high side nel primo turno di prove libere, è stato trasportato in ospedale per accertamenti alla gamba sinistra. Sono state escluse fratture o altre conseguenze gravi. Deve stare semplicemente a riposo per qualche giorno. Non è a rischio la sua presenza all’ Italian Round, dal 14 al 16 luglio ad Imola, un appuntamento a cui ci tiene tanto, la sua gara di casa e, spera, quella della svolta. In MotoE è sempre tra i protagonisti mentre in Supersport fatica e la gara di Imola è quindi molto importante per lui e la squadra romagnola.

“Ho preso una grande botta nella zona della tibia ma tutto ok – racconta Andrea Mantovani a Corsedimoto – Ora devo stare un po’ a riposo poi torno in pista a Imola tra pochi giorni. Purtroppo i dottori non mi hanno dato l’autorizzazione per gareggiare qui a Donington. Per sicurezza è meglio che stia fermo. I medici comunque hanno fatto un lavoro strepitoso. Ci vediamo tra poco più di una una settimana sul circuito del Santerno. Ringrazio il team Evan Bros per il lavoro fatto e gli sponsor. Che altro dire? Mi dispiace molto perché sarebbe potuto essere un bel week-end ma sono cose che possono succedere. Non mollo e do a tutti l’appuntamento alla gara di Imola”.

Al suo posto con la Yamaha Evan Bros è sceso in pista l’irlandese Jack Kennedy, pilota impegnato abitualmente nel BSB. In gara-1 ha conquistato il diciottesimo posto.

