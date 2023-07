King of Trophy International, la nuova sfida tra diverse realtà

Una sfida innovativa tra diversi campionati. È questa la novità ufficializzata in questi giorni a Magione, dov’è tutto pronto per un nuovo appuntamento dei Trofei Motoestate. Si chiamerà King of Trophy International, un’esperienza appunto internazionale che consentirà ai piloti di più campionati e di più Paesi di incontrarsi e confrontarsi in pista, premiandone così il merito. Di seguito trovate qualche dettaglio in più su questa nuova iniziativa.

Un circuito “vecchio stile”

King of Trophy International è l’innovativa proposta destinata ai migliori piloti dei campionati italiani e stranieri per confrontarsi con colleghi di altre realtà. Una prova che si terrà su uno degli autodromi più affascinanti d’Europa, con il suo tracciato “old style”: l’autodromo croato di Grobnik a Rijeka. Una pista “da pelo”, teatro di questa nuova manifestazione a battesimo dal 20 al 22 ottobre 2023 nel contesto dell’Alpe Adria. Le classi ammesse saranno per la prima edizione 600 e 1000 Open.

Come si svolge il King of Trophy International

La formula prevede due turni di prove durante la giornata di venerdì, un turno di prove ed una gara durante la giornata di sabato, il warm up e una gara la domenica. Una manifestazione che andrà a premiare il merito, consentendo a chi durante il 2023 ha raggiunto brillanti risultati nel proprio campionato di partecipare a un confronto con altri piloti protagonisti in differenti rassegne. A costoro verrà data la priorità in fase di iscrizione. Si correrà con moto a regolamento Open, in regime di gomma libera.

Chi può iscriversi

Verranno accettate d’ufficio le iscrizioni dei piloti partecipanti a campionati e trofei nazionali se dentro le prime 10 posizioni di classifica in data 15/7/2023. Le preiscrizioni apriranno il prossimo 7 luglio e saranno accettare entro e non oltre il 15 agosto. I piloti classificati dall’11^ posizione in giù avranno comunque una possibilità, visto che potranno presentare la domanda di iscrizione come wild card. Queste richieste verranno confermate entro e non oltre il 15 settembre. Per l’iscrizione il pilota necessita del nulla osta per gara internazionale della propria federazione motociclistica. Il costo di partecipazione sarà di 450 euro.

Per ulteriori informazioni sul King of Trophy International: www.trofeimoto.it – mail [email protected] – Whatsapp/Telefono 0305032626.

Foto: Automotodrom Grobnik