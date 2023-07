SBK, Tamburini a Imola in sostituzione dell’infortunato Syahrin

Roberto Tamburini parteciperà all’ Italian Round del Mondiale Superbike questo week-end ad Imola. Correrà con la Honda del team Petronas MIE in sostituzione del malese Hafizh Syahrin che si è infortunato nei test della 8 Ore di Suzuka riportando una frattura scomposta della vertebra C6 senza sintomi neurologici. Il pilota malese è stato dichiarato non idoneo e MIE ha deciso di chiamare Tamburini.

La scelta è caduta sul pilota riminese per vari motivi, ma due su tutti. Tamburini conosce già la pista di Imola. Per molti piloti sarà un circuito nuovo ed averci già girato è certamente un vantaggio. Tra l’altro, oltre ad essere un suo circuito di casa, è anche quello in cui ha ottenuto il suo miglior risultato in una gara del Mondiale. Ironia della sorte lo conquistò proprio in sella ad una Honda: nel 2012 si classificò quarto nella gara di Supersport con la Honda CBR 600RR del team Lorini Racing a pochi millesimi dal podio. Il Tambu, inoltre, ha un ottimo rapporto con il motorista del Petronas MIE Vanni Lorenzini con cui ha collaborato in passato conquistando ottimi risultati tra cui il secondo posto finale nella Coppa del Mondo Superstock 1000.

Roberto Tamburini è all’esordio assoluto sulla Honda CBR1000 RR-R una moto che ultimamente appare in crescita. Difficile pensare che possa essere subito competitivo ma certamente non sfigurerà. Nel ultimi anni ha guidato tante moto diverse: dalla BMW con cui ha vinto il National Trophy nel 2021 alla Yamaha con cui ha corso nel Mondiale Superbike ad un’Aprilia con cui ha gareggiato recentemente in Romania. Quest’anno partecipa al Mondiale Endurance e riesce a farse valere.

“Sono molto felice – commenta Roberto Tamburini – Ovviamente auguro ad Hafizh tutto il meglio e una pronta guarigione. Inizialmente l’obiettivo è quello di conoscere la squadra e adattarmi rapidamente alla moto. Sarebbe bello fare un week-end in crescita, migliorare ad ogni sessione e divertirmi. Sarà una bella una sfida. Guiderò la Honda per la prima volta ma conosco già la pista di Imola e mi piace. Cercherò di fare del mio meglio senza pressioni. Grazie a Midori Moriwaki, HRC e a tutto il team per questa opportunità”.