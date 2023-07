Un conto sono i sogni, un altro è la realtà. In queste settimane si è parlato, anzi, fantasticato un possibile “Dream Team Barni” con Petrucci e Iannone. Tutto è possibile nella vita, mai porsi dei limiti ma alla vigilia dell’Italian Round del Mondiale Superbike questa ipotesi appare, quanto meno, ridimensionata. Sarebbe un team stellare che farebbe brillare gli occhi agli appassionati e garantirebbe un enorme ritorno mediatico (qui il commento di Paolo Gozzi) ma Marco Barnabò rimane con i piedi per terra.

“Sarebbe certamente bello fare un team con due piloti di questo calibro – dice sorridendo Marco Barnabò a Corsedimoto – però l’importante è che ci siano le condizioni. In questo momento l’obiettivo è fare bene con Danilo Petrucci poi penseremo al resto“.

Il Team Barni è reduce dallo splendido week-end di Donington con il primo acuto in Superbike di Danilo Petrucci ed il doppio podio di Montella. Quali sono le aspettative per l’Italian Round?

“A Imola l’obbiettivo con Petrucci è continuare a sistemare la moto. Sicuramente c’è ancora del lavoro da fare. Sappiamo che questo appuntamento è più impegnativo e difficile rispetto a quello di Donington”.

In Supersport Yari Montella può puntare alla vittoria o Nicolò Bulega imbattibile?

“Yari Montella secondo me potrebbe puntare alla vittoria se si è nella pista e nelle condizioni giuste. Non ha l’esperienza di Nicolò Bulega che corre con questa moto già dal 2022 mentre il nostro pilota ha all’attivo poche gare però è il nostro obiettivo per questa stagione”.

Danilo Petrucci è in forte crescita. Cosa è cambiato ultimamente?

“Con Danilo Petrucci la situazione è migliorata ma non c’è solo un fattore, ce ne sono tanti: la fiducia che riesce ad avere con la moto ed i lavori che sono stati fatti per questo. E’ un’insieme di cose che hanno portato ad un miglioramento delle prestazioni. Siamo sicuri di poter fare altri step ed altre gare come quella di Donington”.