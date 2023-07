Superbike, caldo torrido a Imola: Scott Redding si rinfresca così

Imola rovente e ci si rifresca come si può, sia sulle tribune con ventagli e ventilatoririni portatili che nel paddock della Superbike. I negozi del circondario sono stati presi d’assalto alla ricerca di qualche ammennicolo miracoloso in grado di rendere il caldo un po’ più sopportabile. I piloti normalmente per raffreddarsi utilizzano le classiche piscinette per bambini, poste vicine al loro motorhome o talvolta appena fuori dal box come fa abitualmente Axel Bassani. Alla 8 Ore di Suzuka Suzuka, dove caldo e umidità sono da record mettono spesso anche dei blocchi di ghiaccio dentro l’acqua.

Scott Redding si distingue anche in questo. Come vedete nella foto scattata da Filippo Casella ha scelto un bidone di plastica, di quelli che si usano per il riciclo. Il pilota inglese è sempre stato sopra le righe, ma stavolta ha sorpreso ancora di più. Infilarsi in un bidone non sembra affatto la soluzione più comoda per trovare refrigerio e smaltire più velocemente lo sforzo. Tra l’altro questo appuntamento assume un significato particolare per lui: nelle prossime ore BMW annuncerà il rinnovo del britannico.

“Questo è un luogo nel quale voglio divertirmi – ha detto a WorldSBK – Qui la pista presenta davvero una grande storia ed è davvero stupenda. Gli alberi, le case, i saliscendi, sono davvero entusiasta di correre su questa pista. Questo weekend sarebbe bello non doversi concentrare sui setting pensando piuttosto soltanto a guidare. Penso che domenica ci sarà un annuncio su ciò che farò nel 2024”.

