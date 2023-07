In questo weekend torna il Mondiale Superbike e a va in scena il settimo round del calendario 2023. L’ultima volta che si è corso sulle rive del Santerno era il 2019, quindi c’è molta curiosità di vedere quali saranno i valori in pista.

Superbike Emilia-Romagna, Razgatlioglu e Rea all’assalto di Bautista

Ovviamente, Alvaro Bautista sarà il favorito. Già a Donington Park qualcuno pronosticava delle “difficoltà” per lui e la Panigale V4 R, invece ha vinto le gare lunghe e ha fatto secondo in Superpole Race. Normale indicarlo come candidato principale alla vittoria anche all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il titolo è sempre più nelle sue mani e in Emilia-Romagna può praticamente chiudere ogni discorso.

Come sempre, i primi a volerlo battere sanno Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Il sei volte campione del mondo Superbike ha trionfato per la prima volta a Imola in Gara 1 nel 2011, quando ancora correva con la Honda. Nel 2014 ha persino fatto doppietta con la CBR. Si è ripetuto con Kawasaki nel 2015, nel 2018 e 2019.

Vedremo se la pista romagnola sarà favorevole a Yamaha R1 e Kawasaki ZX-10RR. Chiaramente, sarà interessante vedere anche se BMW confermerà i progressi visti a Donington Park e se Honda riuscirà a inserirsi nella lotta dopo il disastroso weekend in Inghilterra.

Locatelli, Bassani, Rinaldi e Petrucci vogliono fare bene in Italia

Motivati a conquistare dei buoni risultati saranno soprattutto i piloti italiani. Quello messo meglio in classifica è Andrea Locatelli, che vuole difendere il terzo posto dall’assalto di Rea. Il pilota Yamaha non ha corso a Imola né nel Motomondiale né col passaggio nel paddock del WorldSBK, quindi dovrà essere bravo ad adattarsi.

Grande attesa anche per Axel Bassani, il migliore degli indipendenti. Il pilota veneto ha conosciuto l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari grazie al CIV, all’Europeo Superstock 600 e al Mondiale Supersport. È quinto in classifica generale e vuole consolidare tale posizione, magari avvicinandosi anche a chi lo precede.

Michael Rinaldi viene da un weekend a Donington molto difficile, concluso con una leggera commozione cerebrale e un infortunio anche alla caviglia destra. Giovedì farà la visita medica per ottenere il via libera definitivo a correre, non dovrebbero esserci problemi. Chi a Donington ha brillato è Danilo Petrucci, che in Gara 2 ha conquistato il suo primo podio nel Mondiale SBK dopo l’ottimo 4° posto in Gara 1. Cerca ulteriori conferme in Emilia-Romagna. Cercherà di fare bene anche Lorenzo Baldassarri, che finora ha accumulato solo 9 punti con la Yamaha del team GMT94.

SBK 2023, classica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI: Bautista 357 punti, Razgatlioglu 264, Locatelli 175, Rea 163, Bassani 146, Rinaldi 102, Lowes 99, Petrucci 98, Aegerter 97, Vierge 92, Gardner 69, Lecuona 66, Redding 63, Gerloff 61, Oettl 52, Van der Mark 19, Baz 11, Baldassarri 9, Ray 8, Syahrin 8, Vinales 1, Lopes 1.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ducati 362 punti, Yamaha 280, Kawasaki 184, Honda 113, BMW 100.

Superbike Imola 2023: orari diretta tv e streaming

Il round Superbike a Imola sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP, per lo streaming a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 darà live Gara 1 e Gara 1, mentre la Superpole Race solo in differita. Di seguito il programma con gli orari per seguire l’appuntamento in Emilia-Romagna.

Venerdì 14 luglio 2023

10:30-11:15 FP1 WorldSBK

15:00-15:45 – FP2 WorldSBK

Sabato 15 luglio 2023

9-45-10:05 Superpole Supersport 300

10:25-10:45 Superpole Supersport

11:10-11:25 Superpole WorldSBK

12:40 Gara 1 Supersport 300

14:00 Gara 1 WorldSBK

15:15 Gara 1 Supersport

Domenica 16 luglio 2023