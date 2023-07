Non si è concluso nel migliore dei modi il weekend Superbike a Donington Park per Michael Ruben Rinaldi. L’incidente avvenuto all’inizio di Gara 2 gli ha provocato una lesione alla caviglia destra e una leggera commozione cerebrale. Come ha dichiarato lui stesso, poteva finire peggio.

Ducati tramite una nota ufficiale ha fatto sapere che il pilota romagnolo è stato sottoposto a una risonanza magnetica (MRI) due giorni fa. È stato necessario per escludere qualsiasi danno a lungo termine. I risultati dell’esame hanno confermato la normale funzione cerebrale.

Superbike, Rinaldi deve ricevere l’ok a Imola

Il prossimo round del Mondiale Superbike si disputerà a Imola nel weekend 14-6 luglio. Rinaldi nella giornata di giovedì 13 si sottoporrà a tutti i test medici funzionali richiesti, al fine di valutare le conseguenze della commozione cerebrale e confermare che è in grado di correre.

Il pilota del team Aruba Racing conta di essere dichiarato “idoneo” senza problemi. Stare a riposo in questi giorni gli sarà di aiuto per presentarsi in buona forma a Imola, un appuntamento al quale tiene molto sia perché si corre in Italia sia perché può essere importante per il suo futuro. Ha un contratto in scadenza e Ducati potrebbe non confermarlo nella sua squadra ufficiale.

Nicolò Bulega, leader del Mondiale Supersport, scalpita. L’ex pilota della VR46 Riders Academy ha appena disputato un altro test con la Panigale V4 R a Misano Adriatico e sembra che i suoi tempi siano stati nuovamente interessanti. È un serio candidato ad affiancare Alvaro Bautista nel 2024.

Foto: Instagram