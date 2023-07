F1 vs MotoGP, botta risposta Wolff-Ezpeleta: “colpa” della sprint race

Carmelo Ezpeleta ha più volte dichiarato di guardare molto la F1 per prendere spunti da sfruttare per migliorare la MotoGP. Non ha avuto problemi a dire di essere pronto a copiare qualsiasi soluzione ritenga utile. E il nuovo direttore commerciale Dan Rossomondo ha ammesso di sperare che in futuro sia la F1 a imitare il Motomondiale.

Toto Wolff punge la MotoGP: Carlos Ezpeleta risponde

La MotoGP si è ispirata anche alla Formula 1 introducendo la sprint race nel campionato 2023. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ritiene che non ha senso adottare il nuovo format a ogni gran premio: “Credo nelle tradizioni – ha detto a Tiroler Tageszeitung – e seguo la MotoGP, mi piace molto. Ma ci sono cose che non capisco. Il pilota si lamenta sabato, ma è di nuovo felice domenica. Non si riesce a stare dietro a tutto questo, non mi piace. La MotoGP sta mostrando come non fare le cose“.

Carlos Ezpeleta, direttore sportivo di Dorna Sports, è stato interpellato da Speedweek per replicare alle affermazioni fatte da Wolff: “Concordo sul fatto di mantenere gli elementi base dello sport nel modo più semplice e comprensibile possibile. Per questo abbiamo introdotto la sprint race in tutti gli eventi, così da avere un programma identico“.

In F1 c’erano tre sprint race fino al 2022 e da quest’anno sono sei. A Liberty Media, società americana proprietaria del campionato, non dispiacerebbe aumentarle ulteriormente ma le scuderie e i piloti frenano. In MotoGP è stato deciso di adottare la novità per ogni appuntamento in calendario, senza fare distinzioni.

Ezpeleta, frecciatina e complimenti alla F1

Ezpeleta ha fatto anche delle osservazioni critiche sul format della Formula 1: “Ci si qualifica al venerdì per la domenica e al sabato per il sabato. Nessuno può dire che sia più facile da comprendere rispetto al concetto della MotoGP“.

Il direttore sportivo di Dorna Sports ha anche riconosciuto la bravura della F1 nell’aver guadagnato popolarità grazie alla docu-serie Drive To Survive su Netflix: “Hanno fatto un ottimo lavoro nel cercare di conquistare nuovi tifosi. Molte persone continuano a dire che lo sport non ha importanza, sono attratte dallo spettacolo e dal pacchetto. Non so per quanto tempo potranno continuare a crescere con lo stato attuale dello sport, dove un pilota vince con un minuto“.

In Formula 1 c’è un dominio totale di Max Verstappen con la Red Bull, mentre nella top class del Motomondiale c’è più lotta seppur Ducati sia la casa predominante. Ezpeleta conclude: “È importante presentare un bello spettacolo o un buon concetto di marketing. Stiamo facendo sforzi per migliorare a livello commerciale, ma presentare uno sport spettacolare ed emozionante fa una grande differenza“.

Foto: MotoGP/Formula1