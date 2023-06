MotoGP “copia” F1: in calendario più gare negli Stati Uniti

Da inizio aprile Dan Rossomondo ricopre la carica di Chief Commercial Officer della MotoGP, dopo una lunga esperienza accumulata in NBA. Una figura che Dorna Sports ha scelto per far crescere il Motomondiale a livello commerciale. C’è grande curiosità di vedere cosa saprà fare per valorizzare il prodotto.

Carmelo Ezpeleta ha più volte dichiarato di voler copiare la F1, che negli ultimi anni sta riscuotendo ancora più successo nonostante gare che sono certamente meno avvincenti di quelle della MotoGP. Evidentemente, Liberty Media è stata più brava nel saper vendere il proprio prodotto.

Dan Rossomondo e la crescita della MotoGP

Intervistato da Marca, Rossomondo ha spiegato di cosa si sta occupando nel ruolo di direttore commerciale: “Il mio lavoro ha due rami. Da un lato ottenere più fan e anche mantenere quelli che abbiamo già. Mi occupo pure dell’attività commerciale: più sponsor, migliore copertura televisiva, più licenze. È un circolo vizioso, più tifosi ti danno maggiori affari commerciali. Questo è il mio incarico“.

Il manager americano ha provato a spiegare come intende raggiungere l’obiettivo di aumentare il numero di fan della MotoGP: “Bisogna passare attraverso un processo educativo, specialmente in alcuni mercati. Gli Stati Uniti sono uno di questi. Devi mostrare alle persone quanto è emozionante questo sport. Come si costruisce uno sport oggi? Attriti, emozioni, velocità, adrenalina, sorprese… Sono cose che la MotoGP ha e siamo in una buona posizione per fare qualcosa di grande“.

Rossomondo vede un grande potenziale di crescita, anche se ci sono delle cose da cambiare per farlo emergere pienamente: “Il problema è la comunicazione, farla arrivare alle persone tramite i media tradizionali e lavorare di più con i nostri canali. Serve rompere la barriera dello sport, non solo andare in una direzione ma essere parte della cultura a cui le persone si appassionano. Questo è il modo con cui vogliamo farcela, anche se non è semplice“.

In calendario più gare negli Stati Uniti

Con la società americana Liberty Media la F1 ha puntato molto sugli Stati Uniti e questa scelta sta dando risultati. Il Chief Commercial Officer della MotoGP pensa che sia una strada da percorrere: “Gli Stati Uniti sono un mercato molto importante, perché sono il centro del mondo. Possiamo entrare in contatto con i giovani grazie a com’è la MotoGP. Disputiamo una gara lì, ma vogliamo di più. Ci servono più circuiti e stiamo parlando con delle persone per costruirne di più“.

Rossomondo vuole più gran premi negli USA, dove l’unico presente in calendario si disputa ad Austin in Texas. La Formula 1 è arrivata ad averne tre nel 2023: Austin, Miami e Las Vegas. Vedremo dove approderà il Motomondiale in futuro. In passato si è corso su circuiti storici come Laguna Seca e Indianapolis.

Certamente il mercato americano è di vitale importanza per la MotoGP e l’obiettivo è quello di attrarre più tifosi da lì. Il nuovo direttore commerciale è impegnato in questa missione e conta di avere più gare negli States in futuro. Quanto tempo ci vorrà?

Foto: MotoGP.com