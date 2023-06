Superbike, Razgatlioglu: “Bautista aveva paura di cadere”

Il venerdì di prove libere Superbike a Donington Park non è stato quello sognato dai piloti. La pioggia ha condizionato la giornata. Ma se al mattino si è potuto girare, invece nel pomeriggio le condizioni sono state nettamente peggiori. In FP2 c’è chi non è andato in pista oppure si è limitato 1-3 giri. Toprak Razgatlioglu ne ha fatti cinque a inizio sessione, quando la pista era ancora in condizioni decenti e ha fatto il miglior tempo. Invece, nella FP1 aveva chiuso secondo a soli 52 millesimi da Jonathan Rea.

Il pilota Yamaha punta molto su questo weekend per tornare a vincere e recuperare punti in classifica rispetto ad Alvaro Bautista. Nel 2022 ha fatto tripletta e il suo obiettivo è quello di ripetersi. Non sarà semplice, però è determinato a riuscirci perché sa che in Inghilterra il rivale della Ducati potrebbe essere meno brillante che su altre piste.

Superbike Donington, Razgatlioglu vuole battere Bautista e Rea

A fine giornata Razgatlioglu ha ribadito la sua volontà di fare grandi risultati in questo round Superbike a Donington Park: “Sto dando più del 100%, perché amo questa pista e lo scorso anno ho conquistato tre vittorie. Perché non farlo anche quest’anno? Sembra che anche Jonny sia molto forte e spero che lotteremo come abbiamo fatto in passato, ci saranno tanti tifosi a vederci e vogliono vedere delle belle gare. Quest’anno sia io che i fan ci stiamo annoiando, quindi speriamo di divertirci e di correre con pista asciutta“.

Oggi Bautista non ha forzato, ha chiuso settimo la FP1 e poi ha fatto un solo giro in FP2. Toprak ha commentato così: “Alvaro normalmente è veloce, essendo il leader del campionato non ha preso rischi oggi e ha guidato con calma. Aveva paura di cadere. Se si fa male, rischia di perdere il campionato. È normale. Comunque penso che in gara sarà forte anche lui“.

Il pilota Yamaha comprende perfettamente l’approccio dello spagnolo, che non vuole prendere alcun rischio inutile. È nella condizione di poter gestire e non ha la pressione di dover vincere, a differenza di Razgatlioglu.

Foto: Silvio Tosseghini