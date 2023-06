Vatti a fidare del meteo britannico: promettevano una prima giornata di prove Superbike senza problemi e invece entrambe le sessioni sono andate sprecate. Goccioline fastidiose nel turno mattutino, pioggia più sostenuta in quello del pomeriggio. Novanta minuti complessivi nè d’asciutto, nè di bagnato, bilancio sconfortante di una giornata che non è servita proprio a niente. Nel turno finale abbiamo visto solo due (di numero!) giri cronometrati, gentilmente offerti da Toprak Razgatlioglu e Axel Bassani in scia. Entrambi si sono lanciati dentro come se il T4 fosse asciutto, mentre era abbondantemente bagnato. Come siano rimasti in piedi girando in 1’27” lo sanno solo loro. Quando si è messo a piovere più forte, sono dovuti tornare a cuccia pure loro.

Conclusione con le rain

Dopo un lungo stop senza neanche una moto fra i dolci prati dell’East Midlands, a dieci minuti dalla fine qualche coraggioso ci ha provato dopo aver fatto montare gomme rain, giusto per avere un’idea dell’aderenza in queste condizioni. Che non erano di bagnato pesante, ma solo umido. Ovviamente nessun cambiamento in classifica, che è rimasta inalterata rispetto al mattino, quando la pista era comunque insidiosa ma comunque agibile con le slick.

Ci resta il dubbio

Il venerdi buttato via è un problema più grave di quanto possiate immaginare. Perchè rispetto all’anno scorso Donington è stato completamente riasfaltato e i team non hanno riferimenti su questo fondo che, a giudicare dai riscontri della tappa British Superbike di qualche settimana fa, è annunciato parecchio abrasivo. A questo punto non ci sarà più tempo per simulare i 23 giri delle gare lunghe, perchè il programma del sabato lascia solo la terza sessione di appena 30 minuti, per altro alle 09 del mattino ora inglese, quindi in condizioni di temperatura che (pioggia permettendo…) saranno in ogni caso diverse da quelle del pomeriggio. Quindi partiranno tutti alla cieca. Un fattore d’incertezza che potrebbe fare il gioco di Jonathan Rea, il più veloce di questa strana giornata, e Toprak Razgatliouglu che nelle ultime due stagioni ha vinto cinque gare su sei. Alvaro Bautista incrocia le dita, dall’alto dei suoi 86 punti di vantaggio…

Ora il primo match

Donington ha sempre offerto grandissime sfide, non può essere altrimenti vista la spettacolarità di un tracciato da “pelo” che permette ai talenti di sopperire anche a qualche carenza della moto. Gara 1 scatterà alle 15:00 italiane (un’ora in meno nel Regno Unito) per 23 giri da percorrere. Qui gli orari del week end. Con l’asfalto nuovo l’incognità più grande è la durata della gomma. Nel recente round del British Superbike la SCX qui è durata pochissimi giri, ma i piloti del Mondiale hanno a disposizione anche la SCX-A, cioè la B800 che di recente è diventata l’alleato di Alvaro Bautista. Sarà gestibile oppure anche lo spagnolo dovrà orientarsi sulla più conservativa SC0? Al quesito, probabilmente, è legato l’esito del week end.

Foto: Silvio Tosseghini