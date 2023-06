Superbike Donington: Battaglia d’Inghilterra, orari in pista e live TV

Alvaro Bautista si può battere, oppure il Mondiale Superbike è da considerare archiviato prima del giro di boa? E’ questo il verdetto che aspettiamo dal sesto dei dodici round ospitato sul leggendario circuito britannico di Donington. Qui il ducatista non ha mai vinto, mentre è l’asfalto appena rifatto del saliscendi dell’East Midland è terreno di caccia di Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha), che si sono spartiti i successi nelle ultime due edizioni. Qui è particolarmente temibile proprio il turco, che nel 2021 fece il pieno e lo scorso anno ebbe la meglio in entrambe le gare lunghe.

Bautista, la (quasi) perfezione

Lo spagnolo torna sulla Panigale V4 R reduce dal brillantissimo test di due giorni a Misano sulla Desmosedici GP, “regalo” Ducati per il trionfo nel Mondiale ’22 ma anche probabile preparazione alla partecipazione in veste di wild card ad uno o più tappe della MotoGP a fine stagione, quando la serie Superbike sarà conclusa. Bautista riparte da +86 punti su Toprak, un vantaggio assai consistente. Il turco non ha altra possibilità che attaccare a tutto spiano e sperare in qualche passo falso del rivale. Ricordiamo con in luglio sono previsti tre round: si correrà infatti il 15-16 a Imola e il 29-30 a Most, nella Repubblica Ceca. Un tour de force che potrebbe dare alla classifica un volto ancora più definito in vista della volata finale di settembre con round a Magny Cours, Aragon e Portimao.

Alternanza perfetta con la F1

Stavolta gli organizzatori della Superbike sono stati impeccabili adattando gli orari del round di Donington alla programmazione del contemporaneo GP Austria F1. Basterà saltare con il telecomando Donington a Zeltweg per non perdersi neanche un secondo di show da una parte e dall’altra. Il round Superbike sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. A disposizione per lo streaming i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live Gara 1 e Gara 2, mentre in differita la Superpole Race. Di seguito il programma con gli orari per seguire il weekend di Donington.

Venerdì 30 giugno 2023

11:30-12:15 FP1 WorldSBK

12:25-13:10 FP WSSP

16:00-16:45 FP2 WorldSBK

17:00-17:45 FP2 WSSP

Sabato 1 luglio 2023

10:00-10:30 FP3 WorldSBK

11:25-11:45 WSSP Superpole

12:10-12:45 Superpole WorldSBK

15:00 Gara 1 WorldSBK

16:15 Gara 1 WorldSSP

Domenica 2 luglio 2023

11:00-11:15 WorldSBK warm up

11:25-11:40 WSSP warmup

14:00 Superpole Race WorldSBK (alle 15:00 su TV8)

15:30 Gara 2 WorldSSP

17:00 Gara 2 WorldSBK

SBK 2023, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI: Bautista 298 punti, Razgatlioglu 212, Locatelli 150, Rea 129, Bassani 126, Rinaldi 99, Aegerter 88, Vierge 87, Lowes 75, Petrucci 64, Lecuona 64, Gardner 59, Gerloff 51, Oettl 46, Redding 41, van der Mark 19, Baz 13, Baldassarri 7, Syahrin 7, Ray 5, Sykes 4, Lopes 1.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ducati 303 punti, Yamaha 228, Kawasaki 150, Honda 106, BMW 76.