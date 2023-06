Superbike, Redding riflette su BMW: rinnovo o nuova sfida?

Il 2023 di Scott Redding con BMW è un disastro, i risultati parlano chiaro. Nonostante una nuova versione della M 1000 RR che sembrava promettere bene, la pista ha detto che la moto tedesca è la peggiore della griglia del Mondiale Superbike. Forse qualcosa non sta funzionando anche nel team e probabilmente neppure i piloti stanno riuscendo a estrarre il massimo dal pacchetto tecnico a disposizione.

Il rider inglese ai tempi della Ducati riusciva a lottare costantemente per il podio e a vincere delle gare, quindi il suo potenziale è noto a tutti. Tuttavia, il matrimonio con BMW non lo sta portando a ottenere ciò che aveva immaginato quando ha firmato. Adesso sta facendo delle riflessioni sul futuro, avendo un contratto in scadenza a fine anno.

Superbike, Redding resterà con BMW?

Redding entro il 15 luglio può esercitare una clausola per prolungare con BMW fino al 2025. Non ha ancora preso una decisione: “Non ci sono novità – ha dichiarato al sito ufficiale WorldSBK – e adesso sono focalizzato sul weekend di gara. Non penso molto al futuro. Presto sapremo cosa succederà. La mia priorità è continuare nel Mondiale Superbike e guardo tutte le opzioni. Continuare con BMW è una delle priorità che ho, sento che può succedere“.

Tornare in Ducati non è possibile e anche l’ipotesi Kawasaki è sfumata dopo il rinnovo di Alex Lowes. Potrebbe avere una chance di andare in Yamaha al posto di Toprak Razgatlioglu, che ha firmato per BMW, anche se i piloti già sotto contratto hanno la priorità. Honda? Da capire cosa farà. Il rinnovo potrebbe essere l’opzione migliore, anche se finora i risultati non sono stati esaltanti: “Per me – aggiunge – questo è un momento difficile per pensare a quale possa essere il potenziale per il futuro. Devo credere nel progetto come loro hanno creduto in me. Questo weekend può essere utile a capire di più e aiutarmi a prendere una decisione“.

Scott non a cosa aspettarsi a Donington Park

Entro il 15 luglio sapremo cosa farà Redding, che intanto si concentra pienamente sul round di Donington Park e spera di disputare un buon fine settimana: “È bello tornare alle gare dopo la pausa. Donington è stata buona per me lo scorso anno e anche in passato. È entusiasmante venire qui e correre davanti a tanti tifosi. C’è un nuovo asfalto e sarà interessante per noi, nelle prove libere lo scopriremo“.

Lo scorso anno in Inghilterra conquistò il primo podio con BMW, arrivando terzo nella Superpole Race. Fece anche quarto e quinto nelle altre due gare, un ottimo weekend. Adesso non sa cosa aspettarsi: “Dobbiamo capire dove siamo, dove stiamo andando e cosa stiamo facendo. Il circuito potrebbe esserci favorevole, però il livello della griglia è aumentato e noi stiamo faticando a fare uno step. Vediamo se da qui possiamo fare un reset e ripartire con delle sensazioni positive. Siamo concentrati sul migliorare il nostro pacchetto“.

Redding cuore d’oro: un pensiero per Galliano Park

Scott sul suo profilo ufficiale Instagram ha condiviso una storia riguardante Galliano Park, la famosa pista di Forlì che è stata devastata dall’alluvione a maggio. Il pilota BMW ha scritto “Stay strong” come messaggio di incoraggiamento per chi si sta impegnando nei lavori necessari per far tornare Galliano Park al suo vecchio splendore.

Corsedimoto è stato recentemente sul posto (QUI l’articolo) e ha parlato con il titolare Manuel Fantini. Non c’è ancora una tempistica su quando si potrà tornare a correre sulla pista, però è ammirevole l’impegno profuso dopo la drammatica alluvione. Ed è bello anche che Redding abbia avuto un pensiero per Galliano Park.

Foto: BMW