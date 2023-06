Christian Gamarino “Il mio futuro è nell’Endurance”

Christian Gamarino è un pilota, un istruttore, un coach, un dirigente sportivo, uno youtuber e molto di più. Quest’anno è super impegnato tra Mondiale Endurance, National Trophy, il lavoro al GP Project nel Mondiale Supersport 300, i corsi di pilotaggio ed il suo canale YouTube. L’anno scorso si è laureato in Economia Aziendale con una specializzazione in logistica (leggi qui) e per certi aspetti ha subito iniziato a mettere a frutto quanto appreso lavorando al team GP Project.

“Nel team di Supersport 300 faccio un po’ le veci del team manager quando lui è assente – racconta Christian Gamarino – lui viene solo alle gare in Italia quindi io coordino la squadra, faccio da referente e mi occupo un po’ di tutto. In più seguo i piloti in pista e cerco di capire di cosa possono avere bisogno, gli do anche dei consigli per migliorare la guida se necessario. Il mio lavoro al GP Project è veramente a 360 gradi”.

Ti stai preparando per un futuro da Team Manager?

“Potrebbe essere una possibilità. Ancora è presto ma non escludo di diventare un giorno un team manager, anche per sfruttare la mia laurea L’esperienza che sto facendo al GP Project e come pilota è certamente importante. Sono comunque ancora giovane e per un po’ voglio ancora fare, soprattutto, il pilota”.

Hai compito 29 anni proprio nel week-end della 24 Ore di Spa. Come hai festeggiato?

“Con il podio, il primo da da quando gareggio nel Mondiale Endurance. Ci voleva perché era da tempo che ero costantemente tra i più veloci della categoria ma il podio sfuggiva sempre. A Spa poi sono riuscito ad andare molto forte. E’ stata una gioia immensa. Dopo la gara avevo terminato le energie fisiche, ero stanco morto, ma dentro di me ero contentissimo”.

Stai andando molto bene anche nel National Trophy su Aprilia.

“Ho vinto al Mugello e sono secondo in classifica nonostante l’assenza a Vallelunga per la concomitanza con Spa. Lì vivo alla giornata, cerco di fare del mio meglio poi vedremo ad Imola in autunno a che punto sarò”

Programmi per il 2024?

“Vedo il mio futuro nelle corse di durata, lì riesco a fare veramente la differenza. Il National Trophy o eventualmente il CIV li farei solo in affiancamento all’endurance in cui posso farmi strada”.

Ti vedremo mai nel Mondiale Superbike?

“Credo sia difficile considerando l’età e il fatto che non porto budget. Se in futuro correrò per una Casa ufficiale nell’Endurance non è detto che non si possa aprire qualche spiraglio per il Mondiale Superbike”.

Possiamo definirti anche uno youtuber?

“Sì, in effetti ho un canale YouTube in piena crescita. Pubblico i video delle mie gare, soprattutto quelle dell’Endurance. Ci sono tanti retroscena, curiosità, riprese dentro i box, spiego la telemetria… E’ un modo per mostrare ciò che faccio, mostrare il motociclismo vissuto da dentro”.