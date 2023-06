Pirelli, non solo Superbike: ufficiale l’accordo per Moto2 e Moto3

L’impegno di Pirelli nelle due ruote internazionali tocca nuove vette. Il marchio tricolore, fornitore ufficiale del Mondiale Superbike, ora diventerà il nuovo fornitore unico delle categorie Moto2 e Moto3 del Campionato del Mondo. La collaborazione con le derivate di serie sarà infatti il punto di partenza nelle due categorie, visto che Pirelli fornirà le gomme DIABLO Superbike ad entrambe. Ulteriori dettagli riguardo le mescole verranno ufficializzati più avanti.

Motomondiale e Road to MotoGP

Mancava solo l’ufficialità a questo interessante accordo che inizierà nel 2024 e che durerà (per il momento) fino alla stagione 2026, ereditando il posto occupato finora da Dunlop. Una firma che guarda anche ai campionati minori che compongono il percorso “Road to MotoGP”, vale a dire quei campionati che ricoprono il ruolo di “rampa di lancio” per le giovani promesse delle due ruote verso il Motomondiale. Pirelli infatti sarà fornitore unico anche in JuniorGP, Asia Talent Cup, Northern Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, MiniGP World Series.

“Pirelli accompagna le giovani promesse”

Grande soddisfazione chiaramente per Pirelli, come sottolinea Aldo Nicotera, vice-presidente senior del marchio. “Siamo orgogliosi di questo accordo per le prossime tre stagioni” ha dichiarato. “È un altro riconoscimento della nostra autorità nel motorsport, oltre ad un segnale di apprezzamento per il nostro lavoro negli ultimi 20 anni in WorldSBK. Accompagneremo le giovani promesse del motociclismo ai massimi livelli di competizione.”

Foto: worldsbk.com