Annuncio a sorpresa: Alex Lowes continuerà a correre per il Kawasaki Racing Team anche nel Mondiale Superbike 2024. Nonostante i rumors su un probabile divorzio a fine stagione, il contratto gli è stato rinnovato e affiancherà ancora Jonathan Rea.

Il pilota inglese è felice di rimanere nell’attuale squadra, nella quale è entrato nel 2020: “Sono super entusiasta di continuare il mio rapporto con Kawasaki nella stagione 2024 del WorldSBK. La mia motivazione a ottenere i migliori risultati possibili sulla Ninja ZX-10RR non è mai stata così forte. L’obiettivo numero 1 ora è concentrarmi sul resto della stagione in corso, a partire dal weekend di gara di casa a Donington. Voglio ringraziare di cuore tutti in Kawasaki per il loro grande supporto e la loro continua fiducia in me. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo al loro fianco la prossima stagione“.

