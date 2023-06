F1 GP Austria 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

In questo fine settimana riparte il campionato di F1 2023 e lo fa con il Gran Premio d’Austria. Si tratta del nono appuntamento del calendario e anche a Spielberg il favorito d’obbligo sarà Max Verstappen, reduce da quattro vittorie consecutive e incontrastato leader della classifica generale.

Formula 1 a Spielberg: le caratteristiche del Red Bull Ring

Il Red Bull Ring, in passato noto prima come Osterreichring e poi come A1-Ring, è di proprietà della Red Bull dal 2004, anno nel quale il GP d’Austria aveva smesso di far parte del calendario di F1. Vi ha fatto ritorno nel 2014, dopo lavori di adeguamento del tracciato e delle strutture. Nell’albo d’oro i piloti più vincenti in Stiria risultano essere Alain Prost e Max Verstappen con tre successi ciascuno. A quota due c’è il sestetto Peterson-Jones-Hakkinen-Schumacher-Rosberg-Bottas. Lo scorso anno ha trionfato Charles Leclerc con la Ferrari.

Il circuito di Spielberg misura 4.318 metri ed è costituito da 10 curve. È un mix di salite e discese, una pista veloce con delle frenate importanti che mette a dura prova sia il motore che l’impianto frenante. Ci sono tre rettilinei sui quali è possibile utilizzare il DRS e che consentono di effettuare sorpassi. Il Red Bull Ring è molto apprezzato dai piloti, che in questo weekend dovranno anche affrontare la seconda sprint race stagionale. Pirelli in Austria porta la gamma più morbida di gomme a disposizione: C3 dura, C4 media e C5 soft.

F1 2023, classifica piloti e costruttori

Con i recenti trionfi e il calo di Sergio Perez, oggi Verstappen guida la classifica con 195 punti. Invece, il messicano è a quota 126 e deve guardarsi dall’avvicinamento di Fernando Alonso (117) e Lewis Hamilton (102). Ci sono poi i piloti Ferrari, separati dalla Mercedes di George Russell. A proposito del team di Maranello, al Red Bull Ring ci saranno altri aggiornamenti alla SF-23. Dopo l’incoraggiante GP di Canada, si cercano conferme e ulteriori passi avanti.

CLASSIFICA PILOTI: Verstappen 195 punti, Perez 126, Alonso 117, Hamilton 102, Sainz 68, Russell 65, Leclerc 54, Stroll 37, Ocon 29, Gasly 15, Norris 12, Albon 7, Hulkenberg 6, Piastri 5, Bottas 5, Zhou 4, Tsunoda 2, Magnussen 2, De Vries 0, Sargeant 0.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Red Bull 321 punti, Mercedes 167, Aston 154, Ferrari 122, Alpine 44, McLaren 17, Alfa Romeo 9, Haas 8, Williams 7, AlphaTauri.

F1 GP Austria: orari di Prove, Qualifiche, Sprint e Gara

Il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport F1. Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà in differita la sprint race e la gara della domenica. Di seguito il programma con gli orari del weekend di Spielberg.

Venerdì 30 giugno 2023

13:30-14:30 Prove Libere

17:00-18:00 Qualifiche per la Gara

Sabato 1 luglio 2023

12:00-13:00 Sprint Shootout

16:30 Sprint Race, 24 giri (19:00 differita TV8)

Domenica 2 luglio 2023

15:00 Gara, 71 giri (19:00 differita TV8)

Foto: Formula1.com