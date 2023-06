SBK, Bautista sfida Donington e fa ricredere Fogarty: “Mi ero sbagliato”

Il Mondiale Superbike ha attraversato una lunga pausa prima del round di Donington Park, dove ripartirà la caccia ad Alvaro Bautista. Lo spagnolo sta dominando il campionato, ha vinto quattordici delle quindici gare disputate e viaggia verso il secondo titolo.

Superbike, Bautista battibile a Donington?

Se c’è una pista sulla quale i rivali hanno chance elevate di sconfiggerlo è proprio quella di Donington Park, dove il pilota Ducati non ha mai vinto. Ha conquistato due podi in Inghilterra, un terzo posto in Gara 2 nel 2019 e un secondo in Gara nel 2022.

Lo scorso anno c’è stata la tripletta di Toprak Razgatlioglu, che già l’anno prima aveva vinto le due gare lunghe. Attenzione anche a Jonathan Rea, che di successi sul circuito inglese ne ha ottenuti sei in carriera e che dopo il test ad Aragon sembra più fiducioso per il resto della stagione Superbike.

Alvaro non sa cosa aspettarsi

Bautista si approccia a questo appuntamento del calendario senza mettersi troppa pressione, ha un vantaggio importante in classifica e non è condannato a dover vincere: “È passato quasi un mese dal round a Misano – ha dichiarato – e in queste settimane ho avuto la possibilità di stare con la mia famiglia e di allenarmi. Ho anche girato a Misano con la Desmosedici GP e mi sono divertito. Ora sono concentrato esclusivamente sul campionato”.

Il pilota del team Aruba Racing Ducati non sa cosa attendersi dal fine settimana in Inghilterra: “La pista di Donington è bella, ma anche molto difficile. Sono curioso di vedere com’è il nuovo asfalto. Il nostro obiettivo è riprendere il subito il feeling che abbiamo avuto finora. Non abbiamo particolari aspettative, c’è tanta voglia di lavorare e di essere più competitivi possibile“.

Fogarty si è ricreduto su Bautista

Alvaro ha disputato un 2022 fantastico e quest’anno sta andando ancora meglio. Ha fatto ricredere una leggenda come Carl Fogarty, che al sito ufficiale WorldSBK ha ammesso che non era convinto del suo ritorno in Ducati: “Lo scorso anno pensavo che Ducati stesse commettendo un errore riprendendolo e ovviamente mi sono sbagliato di grosso. Non è solo questione di essere piccolo, è a suo agio con la moto. È Bautista che sta facendo la differenza, perché le altre Ducati non si avvicinano a lui. È incredibilmente dominante e gli altri si lamentano un po’, ma spetta a loro fare i compiti per migliorare“.

Fogarty, quattro volte campione mondiale Superbike con Ducati, riconosce il valore del pilota spagnolo. Come altri, ritiene che sia lui a fare la differenza con la Panigale V4 R e che non sia semplicemente avvantaggiato dal fatto di essere piccolo e leggero. Un’opinione che non tutti condividono, come sappiamo.

Foto: Ducati