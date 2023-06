F1, Vasseur: “Così Ferrari può vincere e tenere Leclerc”

La stagione 2023 della Ferrari è nettamente al di sotto delle aspettative, ma l’ultimo Gran Premio del Canada di F1 ha mostrato qualche segnale di ripresa. A Montreal la SF-23 è apparsa decisamente migliorata, ora si tratta di capire se ciò sia stato dovuto alla particolarità della pista o se davvero siano stati compiuti progressi. È in arrivo il GP d’Austria come primo banco di prova.

Ieri Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno girato sul tracciato Misano per un filming day. Lo spagnolo ha provato una nuova ala anteriore, mentre sulla macchina del monegasco è stato montato un nuovo fondo. Due aggiornamenti importanti che verranno testati venerdì nelle prove libere al Red Bull Ring di Spielberg.

F1, Ferrari in crescita e gli errori con Binotto: parla Vasseur

Frederic Vasseur in una interessante intervista concessa al Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione e si è mostrato ottimista: “Stiamo andando nella giusta direzione, in Canada abbiamo fatto passi avanti. Dal primo giorno sapevamo cosa non andasse su questa macchina, abbiamo dovuto cambiare direzione negli sviluppi. Servono mesi. Vincere è sempre l’obiettivo. Per tornare al vertice dobbiamo crescere più velocemente degli altri, è ora di accelerare“.

Il team principal della Ferrari non vuole puntare il dito contro nessuno, però i problemi della SF-23 derivano da decisioni sbagliate prese nella progettazione fatta nel 2022: “L’anno scorso sono state fatte determinate scelte. Dai primi chilometri a Fiorano e nel test in Bahrain abbiamo capito che non funzionavano. Siamo stati costretti a cercare un compromesso tra prestazioni e guidabilità. Se ho parlato con Binotto? No, non dedico energie a pensare al passato. Il passato è passato“.

Vasseur si sta anche impegnando in prima persona per l’assunzione di nuovi ingegneri che devono rafforzare l’area tecnica della Ferrari, bisognosa di innesti da altre scuderie. Non a caso, si sta cercando di pescare volti nuovi soprattutto dalla Red Bull, che in questi ultimi anni è il riferimento in F1.

Leclerc e Sainz rinnoveranno?

Leclerc e Sainz hanno dei contratti che scadono nel 2024, ma al momento non c’è fretta di intavolare delle negoziazioni sui rinnovi: “Mancano 18 mesi alla scadenza – spiega Vasseur – e introdurre il tema rinnovo sarebbe una distrazione. Durante o dopo l’estate ne parleremo. La priorità è che collaborino per sviluppare la macchina. Rischio di perderli? C’è sempre. Entrambi sono attratti dal progetto, vogliono restare e vincere“.

Ci sono stati rumors soprattutto su un eventuale addio di Leclerc, molto gradito alla Mercedes per il post-Hamilton e finito anche nel mirino di Aston Martin. Ma il team principal Ferrari sa come tenerlo: “Il modo migliore è dargli una monoposto competitiva. Ha un obiettivo: diventare campione del mondo. E vincere il titolo è anche il nostro obiettivo. Dobbiamo far sentire Charles e Carlos al centro del progetto“.

Idee chiare, vedremo cosa succederà. Il monegasco ha il talento per essere un pilota da titolo in F1, però senza una vettura vincente non può dimostrarlo. Tocca alla scuderia di Maranello mettere lui e Sainz in una condizione tecnica migliore.

Foto: Twitter @ScuderiaFerrari