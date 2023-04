Leclerc spazza i rumors sulla Mercedes: “Voglio vincere con Ferrari, la amo”

Dopo tre gran premi disastrosi, la Ferrari risorge nelle Qualifiche di Baku. Lo fa grazie a Charles Leclerc, che ha conquistato una pole position inattesa, la terza consecutiva in Azerbaigian e le diciannovesima in carriera in F1. Quanti avrebbero scommesso su questo risultato dopo aver visto le prime gare? Forse nessuno.

La sessione di prove libere mattutina era stata incoraggiante, però si attendeva il pomeriggio per saggiare la velocità pura della SF-23. Con il monegasco è andata oltre le previsioni, non c’è dubbio. La scuderia di Maranello non andava in pole position del GP di Austin del 2022 con Carlos Sainz, oggi quarto a ben 8 decimi di distanza dal compagno di squadra. In gara, però, la Red Bull sarà fortissima e contrastarla sarà parecchio complicato.

F1 GP Baku, Leclerc felicissimo della pole position

Appena sceso dalla sua macchina, Leclerc non ha nascosto la sua soddisfazione e anche il suo stupore per il risultato di oggi in Azerbaigian: “Sono sorpreso della pole position. Sono arrivato a questo weekend pensando che sarebbe stato positivo essere davanti ad Aston Martin e Mercedes in qualifica, invece alla fine siamo davanti. In gara forse saremo ancora dietro alle Red Bull, sarà difficile mantenere la testa, però questo sarà l’obiettivo. Sono contentissimo del mio giro, il feeling è stato buono fin da subito oggi“.

Il pilota della Ferrari successivamente ha parlato anche a Sky Sport F1 e si è mostrato sorridente come mai prima d’ora nel 2023: “Sono molto felice, abbiamo fatto degli step avanti. Se siamo alla pari con Red Bull, non lo so ancora, lo vedremo in gara. Penso che siamo ancora un passo indietro. Comunque sono contento di come il team ha lavorato, una gestione perfetta. Siamo arrivati qui con tanti rumors attorno alla squadra, non era semplice concentrarsi sul lavoro. Domattina altra qualifica, dobbiamo rifare la stessa cosa“.

Charles concentrato sulla Ferrari: nessun pensiero sulla Mercedes

Leclerc ha evidenziato che dei passi avanti sono stati compiuti rispetto ai primi gran premi del campionato 2023, anche se chiaramente bisogna continuare a lavorare per migliorare costantemente e arrivare davvero a potersela giocare con la Red Bull in ogni weekend: “I progressi ci sono, la macchina è molto buona qui. Forse l’abbiamo messa in una finestra dove è un po’ più difficile estrarne il potenziale, però il potenziale è un po’ migliore. Questo mi piace, è una macchina più incisiva. Era quello che volevamo. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione. Le prime gare non sono andate bene e le persone fanno tante conclusioni, ma il campionato è lungo e io ci crederò fino alla fine. Oggi un buon risultato, anche se dobbiamo tenere i piedi per terra perché la gara sarà più difficile. Dobbiamo prendere il massimo dei punti in questo GP“.

Inevitabile una battuta sulle indiscrezioni che lo danno nel mirino della Mercedes per il 2025, ovvero dopo la scadenza del suo attuale contratto con la scuderia di Maranello: “Purtroppo – ha risposto – siamo in un momento nel quale tutte le mie parole sono un po’ usate per fare del rumore. Io amo la Ferrari e voglio vincere con la Ferrari, questa è l’unica cosa che ho in testa, nient’altro. Spero con queste parole di aver chiarito tutto“.

Foto: Formula 1