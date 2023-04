MotoGP, Alberto Puig amaro: “Dovremo cambiare i nostri piani”

Al termine della prima giornata di Jerez solo una Honda si piazza nei primi dieci ed è quella di Taka Nakagami. Restano fuori Alex Rins e Joan Mir, ultimo Iker Lecuona, l’assenza di Marc Marquez si fa sentire, ma ormai HRC ci ha fatto il callo. Potrà recuperarlo forse a Le Mans, ma tutto dipenderà dall’esito della prossima Tac. Lunedì 1° maggio ci sarà una giornata di test MotoGP e i programmi dell’Ala dorata dovranno essere riadattati

Il test MotoGP di lunedì

Alberto Puig assicura che questa volta non ci saranno rinvii o ritardi nel lavoro da fare. Resta da capire chi testerà e convaliderà le nuove componenti. Fino ad oggi la Honda ha preso in considerazione solo i feedback di Marc Marquez, ma considerando che il prossimo test collettivo è in programma a Misano diventa cruciale la giornata di Jerez. “Hanno altri buoni piloti: Mir, Rins, Bradl – ha sottolineato il campione di Cervera -. Purtroppo non potrò esserci, non posso guidare“.

L’attenzione è puntata su Alex Rins, reduce dalla vittoria di Austin, anche se nella prima giornata di libere in Andalusia non ha confermato i buoni propositi. Però cresce la sua influenza all’interno del box HRC, che non può che tenere conto dei suoi risultati, sebbene in passato abbia guidato solo prototipi con motore 4 cilindri in linea.

Honda cambia i piani

Il team manager Alberto Puig non può nascondere la delusione dopo il nuovo forfait di Marquez. “Pensavamo di farcela, ma sfortunatamente non era pronto. Dobbiamo seguire le indicazioni dei medici. Gli è stato detto che la guarigione procede bene, ma sfortunatamente non è ancora guarito. I medici dell’ospedale di Madrid, i medici della Mayo Clinic e quelli della Red Bull concordano sul fatto che l’osso non è pronto per queste attività“.

Prende quota Alex Rins in questo momento e nelle prossime ore serviranno le idee chiare per il test Irta. “Abbiamo un piano e lo rispetteremo. L’unica cosa che non era nei piani è l’assenza di Marc“. Ci sono aggiornamenti da testare e non si può più attendere, serve raccogliere dati per proseguire con l’evoluzione della RC-V. “Forse dovremo cambiare un po’ il nostro piano… Abbiamo le nostre evoluzioni e le nostre parti. Abbiamo le idee chiare su cosa testare. Ma la domanda è: chi testerà? Ne discuteremo durante il weekend. Faremo il test e poi condivideremo le informazioni con gli altri piloti. Faremo del nostro meglio e andremo avanti“.

Foto: MotoGP.com