National Trophy: Canepa fa la differenza, Yamaha fuori portata?

Tutto secondo pronostico nelle prime prove libere e nel Q1 del primo round del National Trophy. Niccolò Canepa ha conquistato la pole position provvisoria su Yamaha davanti a Gabriele Giannini su BMW e Gabriele Ruiu, sempre su BMW e reduce dalla gara del Mondiale Superbike ad Assen. Proprio Ruiu è scivolato mentre stava stabilendo il miglior tempo. Quarto Christian Gamarino su Aprilia e quinto in sorprendete Lorenzo Lanzi, migliore tra i piloti Ducati. Il quarantunenne romagnolo non saliva in moto dall’ottobre 2022 mentre gli altri big avevano già gareggiato in altri campionati o svolto tanti test. Il team NB Racing aveva preparato la moto all’ultimo istante e la sua V4R è completamente stock: oggi è andato meglio di ogni aspettativa. Alle sue spalle e migliore tra i piloti Fast National, Luca Salvadori sulla Ducati del Broncos Racing Team. Completano la top 10 Andreozzi, Ioverno, Vietti Ramus e Rovelli.

Quali sono le SBK e quali le Stock al National Trophy ?

Niccolò Canepa parteciperà solo a tre round e teoricamente non sarà in lotta per il titolo ma nel paddock c’è già qualche piccola polemica. Mentre Gabriele Giannini e Lorenzo Lanzi gareggiano non moto di serie pare che Niccolò Canepa stia correndo con una Superbike da sviluppare per il Mondiale. Il National Trophy è un allenamento per il WoldSBK anche per Ruiu che partecipa a tutti i round europei con il team B-Max.

In mattinata Niccolò Canepa è sceso sotto l’ 1.35 ed ha fatto comunque un certo effetto vedere un crono di questo tipo in un trofeo promozionale. Tra l’altro la differenza tra la sua moto e la Yamaha di Andreozzi, settimo e secondo tra i piloti in sella ad una R1 è abbastanza evidente. ll regolamento però è libero e consente l’utilizzo anche della Superbike. Il patron Daniele Cesaretti ha invitato i team al buon senso. Basterà?