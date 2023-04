National Trophy di stelle: “Contiamo sulla correttezza dei team”

Stelle del passato e giovani emergenti, piloti che vogliono rilanciarsi ed habitué dei trofei. Il National Trophy sarà molto interessante anche quest’ anno, anzi, forse più del 2022. Ci sono un po’ meno iscritti ma ci saranno comunque 30 piloti sia nella 1000 che nella 600. Proprio la top class promette spettacolo con tanti big e ragazzi sulla rampa di lancio.

Il più atteso è il campione in carica Gabriele Giannini ma ultimamente si sta facendo notare anche Jarno Ioverno. Arriva direttamente da Assen, dalla gara del Mondiale Superbike, Gabriele Ruiu che sarà il compagno di squadra di Eddi La Marra. C’è grande attesa per il debutto Niccolò Canepa e di Sylvain Barrier, il francese che vinto due edizioni della FIM CUP Stock 1000 ed ha corso poi nel Mondiale Superbike. Canepa parteciperà a tre round: il primo e gli ultimi due. Significativa la presenza di Lorenzo Lanzi che torna in sella ad una Ducati (leggi qui). Tra i top rider del campionato Luca Salvadori che parteciperà però solo a tre gare concorrendo per il Fast National, Christian Gamarino, Alessandro Andreozzi e Doriano Vietti Ramus. Nella classe 600 il super favorito è il campione in carica Roberto Farinelli.

“Siamo giunti alla quindicesima edizione ed anche quest’anno sarà un bel National – afferma il fondatore ed organizzatore Daniele Cesaretti – ci auguriamo che sia equilibrato com’è sempre stato e confidiamo nella correttezza dei team. Il National Trophy è un trofeo, speriamo che tutti tengano a mente questa cosa e non si presentino con delle moto stratosferiche. A livello d’iscritti c’è stata una flessione in linea con l’attuale momento economico che sta vivendo l’Italia e l’Europa in generale. Penso che le gare saranno molto combattute e nessuno avrà vita facile. Abbiamo un bel mix tra piloti esperti e giovani che ambiscono ad approdare poi alle categorie superiori. Siamo soddisfatti e continuiamo in questa direzione”.

Il National Trophy, lo ricordiamo, si svolge nell’ambito del CIV. Dopo le sessioni di qualifiche e le gare c’è il Paddock Live Show in cui incontrare i piloti. Il campionato verrà trasmesso sui social National Trophy.