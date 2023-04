MotoGP: cancellato il GP Kazakhstan, calendario di 20 GP

Il Mondiale MotoGP perde un appuntamento nel calendario 2023. Si tratta del GP del Kazakhstan al Sokol International Racetrack (in foto l’immagine virtuale), una delle due novità inizialmente previste per questa stagione. Non erano già mancati alcuni dubbi sulla possibilità concreta di disputare questo appuntamento, ora sappiamo che l’evento programmato nei giorni 7-9 luglio è ufficialmente cancellato. Non sarà sostituito con nessun altro evento per questo campionato, ora di 20 round effettivi.

Rinviato al 2024

Nel comunicato Dorna si leggono i motivi di questa cancellazione. Nello specifico, lavori di omologazione ancora in corso sul tracciato di Sokol, assieme alle attuali sfide operative a livello globale. L’annullamento del GP però riguarda questa stagione, nella nota si legge come l’idea sia di provare a riportare la MotoGP in questo nuovo stato già nella stagione 2024. Vedremo se sarà così, tutto rimane in forse finché non avverrà sul serio. È ancora fresco il previsto appuntamento in Finlandia, su quel KymiRing andato però in bancarotta ancora prima di essere effettivamente completato. La situazione del Kazakhstan è diversa, ma non è mai semplice riuscire ad organizzare un appuntamento mondiale. L’altra novità l’India, sul comunicato però ancora col doppio asterisco per l’omologazione del tracciato, ancora non ufficiale. La trasferta al Buddh International Circuit è prevista per il prossimo 24 settembre, da vedere se verrà confermata.

MotoGP, il calendario aggiornato

24-26 marzo – Autodromo do Algarve, Portimao, Portogallo

31 marzo-2 aprile – Termas de Rio Hondo, Argentina

14-16 aprile – Circuit of the Americas, Texas, U.S.A.

28-30 aprile – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

12-14 maggio – Circuito Bugatti di Le Mans, Francia

9-11 giugno – Autodromo Internazionale del Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone Circuit, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spagna

8-10 settembre – Misano World Circuit, Italia

22-24 settembre – Buddh International Circuit, India

29 settembre-1 ottobre – Twin Ring Motegi, Giappone

13-15 ottobre – Mandalika Circuit, Indonesia

20-22 ottobre – Phillip Island, Australia

27-29 ottobre – Chang International Circuit, Thailandia

10-12 novembre – Sepang International Circuit, Malesia

17-19 novembre – Losail International Circuit, Qatar

24-26 novembre – Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Spagna

Foto: motogp.com