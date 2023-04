Lorenzo Lanzi intramontabile, corre nel National con la Ducati V4R

Lorenzo Lanzi è l’emblema della passione autentica per il motociclismo e quest’anno scenderà in pista per la sua ventisettesima stagione di gare. In autunno compirà quarantadue anni ma ancora una grandissima voglia di correre e va ancora forte. Sei mesi fa ad Imola aveva stabilito la pole position con un tempo eccezionale, che gli avrebbe garantito la prima fila al CIV Superbike. Anche quest’anno Lorenzo Lanzi gareggia nel National Trophy con il team NB Racing di Nicolò Battiato, una squadra siciliana di grandissimi appassionati. La novità è però la moto: non più una BMW ma una V4 R e fa un certo effetto rivederlo su una Ducati.

“Siamo riusciti a fare tutto all’ultimo secondo e sarò a Misano – racconta Lorenzo Lanzi a Corsedimoto – I ragazzi stanno ancora lavorando e per loro non è facile anche a livello di logistica visto che sono di Catania. La squadra è riuscita a fare un mezzo miracolo. Mercoledì faremo un po’ rodaggio perché non abbiamo girato durante l’inverno. E’ da ottobre che non vado in pista. La prima gara sarà di fatto un test ma cercheremo di andare meglio possibile ed è molto importante perché sarà il primo week-end del National Trophy con gara doppia. Ci sono 50 punti in palio, non sarà facile perché Canepa, Giannini, Gamarino, Salvadori…hanno girato tanto. Alcuni di loro hanno fatto anche delle gare: chi Endurance e chi il Campionato Francese e quindi hanno un ritmo migliore del mio”.

E’ bello vederti di nuovo su una Ducati.

“Ringrazio veramente la squadra che per riuscire a farmi correre con un V4R: si è impegnata tantissimo così come tutti gli imprenditori che ci sostengono. Senza di loro non sarebbe stato possibile partire con un progetto così ambizioso. Io ci tengo tanto a fare bene, a cercare di stare davanti. La nuova VR4 R è competitiva ma come tutte le moto va sistemata ed abbiamo bisogno di girare”.

Sarà in configurazione stock?

“Sì, la nostra sarà totalmente in versione stock, con elettronica di serie: abbiamo solo cambiato lo scarico. Incrociamo le dita per questo primo week-end anche perché quindici giorni dopo ci sarà il Mugello. Sarà un inizio di stagione abbastanza tosto ma io sono determinato. Corro per cercare di stare di stare davanti e dire ancora la mia”.