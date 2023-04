MotoGP, Quartararo a Jerez per vincere: Yamaha non può deludere

Arriva il Gran Premio di Spagna e Fabio Quartararo ha l’obiettivo di essere nuovamente sul podio, magari sul gradino più alto. La pista di Jerez dovrebbe essere favorevole a lui e a Yamaha, anche se bisogna attendere le prove libere per farsi una prima idea dei valori che potremmo vedere nel weekend.

Certamente essere risalito sul podio ad Austin è stato un risultato incoraggiante, però il pilota francese ha anche sottolineato che quel terzo posto non deve illudere. I problemi della Yamaha M1 rimangono gli stessi ed è necessario lavorare sodo per risolverli. In Andalusia è sempre andato forte e auspica di vivere un weekend positivo. Poi ci sarà anche un giorno di test molto utile per migliorare la moto.

MotoGP Jerez, Quartararo vuole vincere

Quartararo ha messo in chiaro le sue intenzioni a due giorni dall’inizio delle prove libere: “Tornare sul podio ad Austin è stato fantastico, ma dobbiamo lavorare di più. Le mie partenze sono migliorate molto in America rispetto all’Argentina, questo mi ha aiutato a raggiungere il terzo posto in gara. Jerez è un buon circuito per noi, di solito di solito qui siamo abbastanza competitivi e possiamo lottare per la vittoria. Questo è l’obiettivo anche quest’anno”.

Fabio ha le idee chiare per il GP di Spagna, dove proverà anche ad andare a punti per la prima volta in una Sprint race. Finora non ci è mai riuscito, le gare brevi sono state praticamente in incubo per lui. È importante che inizi a raccogliere punti anche in quelle manche del weekend.

Morbidelli cerca nuove risposte in Spagna

Anche Franco Morbidelli arriva in Andalusia con grande voglia di fare bene. In Argentina sembrava essere arrivata una svolta, poi negli Stati Uniti ha faticato un po’. Quattordicesimo nella Sprint e ottavo nella gara principale (dove ci sono state diverse cadute), il pilota italiano spera che Jerez rappresenti un appuntamento migliore per lui.

“Abbiamo fatto punti ad Austin – ha dichiarato Frankie – ma puntiamo a fare di più in questo fine settimana a Jerez. Dobbiamo riuscire a lottare più verso la parte anteriore del gruppo. Abbiamo visto che la chiave sta nell’essere in top 10 il venerdì. Se non sei in Q2, il weekend diventa molto più complicato. Speriamo di fare dei progressi. Avremo anche un giorno di test che ci aiuterà“. Vedremo se Morbidelli, sul podio a Jerez nel 2021, riuscirà a disputare un GP di Spagna convincente.

Foto: Yamaha Racing