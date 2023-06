Il Motomondiale è in pausa ed Tony Arbolino va in vacanza da leader iridato della classifica generale Moto2. Poco importa che nel GP Assen non abbia brillato, ottenendo il suo peggior risultato stagionale: parliamo però di un 7° posto, appena il secondo non-podio in otto GP. Arbolino è partito col piede giusto, un ottimo ruolino di marcia per chi guarda ad un futuro in MotoGP, magari già nel 2024… Prima delle vacanze però il pilota lombardo sarà sul mitico circuito di Spa: assieme al compagno di squadra Lowes guiderà una replica della sua Moto2 prima della 24 Ore (auto). Prima saranno protagonisti della parata notturna di mercoledì, poi realizzeranno un giro dimostrativo prima della partenza della competizione.

Il GP Assen

Come già detto, il 7° posto al TT Circuit è stato il suo peggior risultato del 2023. La dice lunga sulla costanza mostrata dal pilota Marc VDS, autore di un’ottima partenza in quello che è il suo terzo anno Moto2. L’ultimo GP è stato purtroppo senza acuti, ma le due vittorie e gli altri quattro podi gli permettono di conservare ancora la leadership iridata con 8 punti di margine su Acosta. “Il feeling non era dei migliori” ha però ammesso Arbolino alla fine della tappa nei Paesi Bassi. “Per tutto il weekend ho faticato in alcune curve del 3° e 4° settore. Siamo tornati indietro col set up, ma non sono riuscito a trovare qualcosa che mi permettesse di essere più veloce. Il passo non era male, ma ci è mancato qualcosa.” Ora però tocca alla lunga pausa. “Riposo e reset, per poi tornare con le batterie cariche per la seconda parte di campionato.”

Arbolino a Spa

Prima delle vacanze però, come detto, tocca ad un’esibizione a Spa-Francorchamps. Nel weekend scatta la Crowdstrike 24 Ore di Spa del GT World Challenge Europe Endurance, ma Arbolino e Lowes faranno la loro comparsa su due ruote prima che inizi lo spettacolo. I due ragazzi della squadra di Marc van der Straten saranno sul circuito belga per supportare il Boutsen VDS Team, nuova struttura nata dalla collaborazione tra Marc VDS Racing Team e Boutsen Racing Team. Arbolino ed il compagno di squadra guideranno le repliche delle loro Moto2, partecipando appunto alla sfilata notturna del mercoledì e poi al giro dimostrativo del sabato, poco prima del via della gara. Non solo: i tifosi presenti a Spa potranno incontrare i due piloti Moto2 in una sessione di foto ed autografi.

Foto: Valter Magatti