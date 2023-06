MotoGP, Luca Marini: il grande giorno si avvicina

Sul circuito di Assen Luca Marini ha raccolto una prestazione poco entusiasmante: 10° nella MotoGP Sprint, 7° in gara. Il pilota del team Mooney VR46 chiude la prima parte di campionato al 6° posto con un bottino di 98 punti, a 60 lunghezze dal compagno di box Marco Bezzecchi a cui hanno già promesso una Ducati ufficiale per il prossimo anno.

Marini in difficoltà ad Assen

Nonostante la partenza dalla prima fila, i due round olandesi sono risultati alquanto deludenti per il fratello di Valentino Rossi. Dopo il primo podio in MotoGP centrato in Texas e le prestazioni alquanto buone al Mugello e in Germania, il circuito di Assen mette nuovamente in rilievo l’handicap dell’altezza. A parità di moto, Marco Bezzecchi, partito dalla pole position, ha vinto la gara del sabato ed è arrivato secondo nella sfida domenicale. “E’ stato un weekend molto difficile. Abbiamo avuto problemi per tutto il weekend, ci mancava qualcosa“, ha commentato un frustrato Luca Marini. “Ma abbiamo recuperato punti ed è comunque un bene. Ci è mancata un po’ di velocità, soprattutto nel t4. Facevo veramente fatica a far girare la moto“.

Stile di guida e matrimonio alle porte

Il pilota numero #10 offre anche una spiegazione nitida di quanto accaduto nei Paesi Bassi. “Poiché sono molto alto, ho sempre problemi nelle curve veloci, dove rimango bloccato vicino alla moto fuori dalla carena. Il cambio di direzione è molto difficile per me. Ho cercato di stare di più dietro la carena durante la gara. Sembra funzionare molto meglio. Ma questo stile di guida non corrisponde al mio stile naturale. Questo cambiamento richiede tempo… Ho un idea per il prossimo anno“.

Adesso è tempo di relax per l’allievo della VR46 Academy e nei prossimi giorni è atteso ad un grande appuntamento: il matrimonio con Marta Vincenzi, con cui è fidanzato dalla tenera età. “Godiamoci le vacanze, sarà un mese di relax, il matrimonio e poi allenamento per essere più competitivi a Silverstone“. A Cattolica è tempo di addio al celibato per la influencer e modella di origine polacca. Il grande giorno è alle porte.

Foto: Mooney VR46