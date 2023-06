Supersport: Yari Montella “A Donington per tornare a divertirmi”

Yari Montella era uno tra i piloti più attesi del Mondiale Supersport. Tanti pensavano che avrebbe potuto lottare perfino per il titolo iridato o comunque che salisse spesso sul podio invece questa stagione si sta rivelando un calvario tra cadute, infortuni e problemi vari. Yari Montella ha commesso qualche errore e lo ha sempre ammesso assumendosi le proprie responsabilità (leggi qui). In più la sfortuna ci ha messo lo zampino. Il pilota campano ha assolutamente bisogno di un risultato positivo, per la classifica e anche, soprattutto, per il morale. Ora si corre a Donington, una pista su cui l’anno scorso avevo conquistato un quarto posto, uno tra i suoi migliori piazzamenti di tutta la stagione, conclusa poi con una vittoria.

“Donington è una pista che mi piace – dice Yari Montella a Corsedimoto – E’ stata riasfaltata e sono curioso di girarci. L’anno scorso ho ottenuto un discreto risultato con la Kawasaki e spero di divertimi anche questo week-end con la Ducati”.

Prima della pausa eri apparso con in crescita con il terzo posto nella Superpole ed il quinto in gara-1.

“Ripartiamo dalla prestazione di Misano puntiamo a migliorare. Il team ha lavorato tanto a casa in queste settimane ed altrettanto ho fatto io per riuscire ad ottenere importanti risultati. Sono abbastanza fiducioso e molto motivato”.

Dopo l’Inghilterra ci sarà Imola poi la Most.

“A Donington inizia un mese di fuoco con tre round quasi uno dietro l’altro ma siamo pronti, carichi e cercheremo di lottare per i vertici in tutte le gare”.

Foto Facebook Yari Montella

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri