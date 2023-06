Provate voi a lanciarsi a oltre 200 km/h giù per la discesa della Craner mentre cade una sottile pioggerella, con l’asfalto che sembra asciutto ma non non è. Questa è una delle curve più difficili del mondo: una picchiata a destra, in progressione, per poi rialzare la moto e – a quella velocità – cambiare bruscamente direzione. A Donington è questo il punto dove si fanno i tempi e si può fare la vera differenza. Con l’asciutto è un incubo, con il bagnato peggio mentre con il mezzo-e-mezzo diventa una scommessa: ci starò dentro? Cadere qui non è gratis, in tutti i sensi, quindi capirete perchè nella prima sessione di prove libere della Superbike a Donington i piloti ci siano andati leggeri. In cima alla classifica, per quello che vale, c’è Jonathan Rea, ma i riferimenti sono alti.

Quanto si girerà?

Il meteo bizzoso, con l’aggiunta di un vento forte e fastidioso, ci hanno impedito di valutare quanto sarà il progresso con il nuovo asfalto che sembra un biliardo. I record, con il fondo vecchio: sul giro in gara Toprak Razgtalioglu 1’26″767 realizzato nella Superpole Race. Sempre l’anno scorso Jonathan Rea in Superpole (gomma extra soffice) ha stabilito il primato assoluto di Donigton in 1’26″080. Facile che questi riferimenti verranno letteralmente disintegrati.In questa FP1, per la cronaca, Rea ha fatto 1’27″627. Inoltre ci sarà da capire quanto è abrasivo: in ottica gara questo sarà il fattore fondamentale, e aver buttato al vento la prima delle due opportunità per verificare la durata non ha certo seminato allegria fra i tecnici nei box.

Dettagli Yamaha

Prima dell’inizio del turno nel box Yamaha è comparso l’apprecchio che vedete nella foto d’apertura: è un riscaldatore dell’olio, fra l’altro realizzato con la tecnologia di stampa in 3D. Per battere la Ducati serve ben altro, ma questa raffinatezza dà l’idea dell’impegno che le squadre stanno mettendo, senza lasciare nessun dettaglio al caso.

Appuntamento per le ore 16:00

Il programma odierno si conclude con la seconda sessione di prove libere: luce verde alle 16:00 italiane, qui tutti gli orari del week end Superbike nel Regno Unito.