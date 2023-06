Valentino Rossi e Marc Marquez sono stati protagonisti di una delle rivalità più accese nella storia della MotoGP, ma per beneficenza l’astio è stato messo da parte. Il rapporto tra i due fuoriclasse non si è mai rinsaldato dopo quanto accaduto a Sepang nel 2015. Successivamente in Argentina nel 2018, quando il pilota Honda è stato respinto dal box #VR46 in seguito ad un contatto in pista. Fino alla mancata stretta di mano in conferenza stampa a Misano di cinque anni fa.

Valentino Rossi e Marc Marquez insieme per beneficenza

I campioni della classe regina hanno firmato nei giorni scorsi diversi dipinti che hanno un prezzo base di 10.000 euro. Le opere sono state messe all’asta nella sala Durán Arte y Subastas a Madrid. I fondi che saranno raccolti andranno al progetto “Moto, Arte y Sonrisas” (MAS), lanciato dalla Fondazione Angel Nieto. L’iniziativa mira ad aiutare il pilota di motocross Inaki Mugica, che ha subito una lesione al midollo spinale in un incidente. Grande l’attenzione di appassionati e professionisti del motociclismo per aiutare le persone che soffrono di lesioni al midollo spinale e promuovere la sicurezza tra gli appassionati di moto.

Le opere messe all’asta e autografate da Valentino Rossi e Marc Marquez sono del prestigioso artista internazionale Manu Campa. Un totale di quattro dipinti dei due leggendari piloti, insieme a due dipinti dedicati ai miti Angel Nieto e Giacomo Agostini. Un esempio di grande umanità nel mondo delle due ruote che ha riavvicinato due acerrimi rivali MotoGP. I due eroi stanno vivendo momenti professionali ben diversi. Valentino Rossi è impegnato nel GT WCE al volante di una BMW M4, il rivale spagnolo invece sta vivendo il suo peggior momento in sella alla Honda.

Foto: MotoGP.com