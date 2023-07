Tom Sykes lascia l’ospedale in stampelle. Prova a sorridere ma appena ride prova dei dolori lancinanti, come spiega in un suo post scritto sui social. I tempi di recupero saranno molto lunghi e chissà se tornerà a gareggiare. Troppo presto per dirlo, intanto deve guarire dopo il brutto highside di Donington. Il paddock si è stretto intorno a lui nel momento più difficile della sua carriera.

Il post pubblicato da Tom Sykes

Ecco qua, all’uscita dall’ospedale esattamente una settimana dopo esserci entrato. Ho tante persone da ringraziare ma per fortuna tutti già sanno chi sono. Specialmente lo staff medico della pista di Donington ed il Queen Medical Centre Nottingham. Hanno fatto un lavoro fantastico. Così come ringrazio i miei sponsor tecnici per lo strardinario lavoro.

Ho dieci costole destre rotte e tre con doppia frattura quindi in totale ho tredici fratture alla gabbia toracica destra. Non è l’ideale quando ci si vorrebbe provare il gusto di una bella risata. Ho anche la frattura alla caviglia sinistra ma è un dettaglio quando ci sono quelle alle costole. Il primo ostacolo è stato essenzialmente superato. Ora mi concentro sulla guarigione e trascorro questo tempo, in attesa del ritorno, con la famiglia e gli amici. Voglio ringraziare tutti per gli auguri di pronta guarigione, sono davvero apprezzati e rendono tutto più facile. Mi fa davvero tanto piacere l’amore ed il sostegno che ricevo da parte di tutti.

Le reazioni dei colleghi

Tantissimi piloti hanno commentato con messaggi d’incoraggiamento da Toprak Razgatlioglu “Guarisci presto fratello, ci vediamo presto” a Micheal Rinaldi, coinvolto nello stesso incidente ma senza conseguenze gravi. Praticamente tutti gli hanno dimostrato affetto e vicinanza, anche i team manager, gli ex piloti ed i semplici appassionati. Durante la sua carriera ha conquistato il cuore della gente ed è una delle sue vittorie più belle.